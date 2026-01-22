Asesinan a uno en Urbi Villa del Real

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De varios balazos, fue privado de la vida un hombre, en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Real, durante la tarde del jueves.

El crimen sucedió a eso de las 14:40 horas, en calle Gaudi ente Ourense y Albacete, al poniente de Ciudad Obregón.

Debido a que primero se reportó que la víctima se encontraba lesionada, además de policías y militares se movilizaron paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, cuando llegaron al lugar, el afectado; un hombre cuya identidad no fue revelada, ya había dejado de existir.

De este modo, el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante el mes de enero se elevó a 26.

Las investigaciones en la escena, quedaron a cargo de la Fiscalía del Estado, cuyos peritos recolectaron la evidencia, y trasladaron el cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia.