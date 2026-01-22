  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
Policiaca

Asesinan a uno en Urbi Villa del Real

Se trata de la víctima número 26 del mes de enero en Cajeme

Ene. 22, 2026
De varios balazos, fue privado de la vida un hombre, en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Real, durante la tarde del jueves.

El crimen sucedió a eso de las 14:40 horas, en calle Gaudi ente Ourense y Albacete, al poniente de Ciudad Obregón.

Debido a que primero se reportó que la víctima se encontraba lesionada, además de policías y militares se movilizaron paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, cuando llegaron al lugar, el afectado; un hombre cuya identidad no fue revelada, ya había dejado de existir.

De este modo, el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante el mes de enero se elevó a 26.

Las investigaciones en la escena, quedaron a cargo de la Fiscalía del Estado, cuyos peritos recolectaron la evidencia, y trasladaron el cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

