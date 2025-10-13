  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Dan muerte a mujer en Hermosillo

La víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en un hospital

Oct. 13, 2025
Dan muerte a mujer en Hermosillo

Durante los primeros minutos de este lunes, una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en la colonia Las Granjas, en Hermosillo.

La agresión ocurrió afuera de un domicilio en calle Minorca y Andador Vigo, sitio al que se movilizaron policías, así como paramédicos de Cruz Roja para atender a la víctima, identificada como Marleth "N", de 37 años de edad. La mujer fue llevada a un hospital, donde horas después se reportó su fallecimiento.

En la escena del crimen, personal de la Fiscalía del estado encontró un casquillo percutido por arma corta, el cual fue asegurado para su posterior análisis.

Aunque autoridades desplegaron un operativo en la zona, no lograron la detención del responsable del mortal ataque, quien según indicaron testigos, huyó a fuerza de carrera.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón

Octubre 13, 2025

Agentes ministeriales detectaron al individuo en la calle Tonalá; al revisarlo le hallaron varios envoltorios con mariguana

Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón
Policiaca

Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón

Octubre 13, 2025

Juan Manuel "N" era requerido desde 2018, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de Juan Antonio "N"

Detienen a tres con armas y drogas en Hermosillo
Policiaca

Detienen a tres con armas y drogas en Hermosillo

Octubre 13, 2025

Los sujetos estarían vinculados a una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de narcóticos a Estados Unidos