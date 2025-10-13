Dan muerte a mujer en Hermosillo

Durante los primeros minutos de este lunes, una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en la colonia Las Granjas, en Hermosillo.

La agresión ocurrió afuera de un domicilio en calle Minorca y Andador Vigo, sitio al que se movilizaron policías, así como paramédicos de Cruz Roja para atender a la víctima, identificada como Marleth "N", de 37 años de edad. La mujer fue llevada a un hospital, donde horas después se reportó su fallecimiento.

En la escena del crimen, personal de la Fiscalía del estado encontró un casquillo percutido por arma corta, el cual fue asegurado para su posterior análisis.

Aunque autoridades desplegaron un operativo en la zona, no lograron la detención del responsable del mortal ataque, quien según indicaron testigos, huyó a fuerza de carrera.