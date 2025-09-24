Aseguran droga, cerveza, cigarros y equipo táctico en cateo realizado en San Luis

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizó un cateo en la colonia Joyas del Parque, en San Luis Río Colorado.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la Cerrada de las Praderas, en seguimiento a indagatorias relacionadas con delitos de alto impacto; en la acción participaron además elementos del Mando Único, garantizando seguridad perimetral y legalidad en las diligencias.

Durante la intervención se aseguraron 47 envoltorios con cocaína, 8 mil 400 latas de cerveza, 2 mil 880 cajetillas de cigarros, una cámara de videovigilancia, equipo táctico y una gorra con insignias apócrifas de una corporación policiaca.

Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento judicial correspondiente.