  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Aseguran a presunto asaltante al sur de Ciudad Obregón

El joven de 21 años es acusado de robo con violencia a una tienda de conveniencia del fraccionamiento Las Misiones

Sep. 24, 2025
Aseguran a presunto asaltante al sur de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas del miércoles, agentes de la Policía Municipal capturaron a un joven de 21 años, quien presuntamente había asaltado momentos antes una tienda de conveniencia.

Lo anterior sucedió a las 01:30 horas, en calle 300 y bulevar Misión del Real, cuando los uniformados observaron al sujeto en cuestión salir de una gasolinera cercana.

Debido a que sus características coincidían con las de un sujeto que minutos antes había asaltado una tienda de conveniencia ubicada en calle Obrero Mundial y carretera Internacional, los oficiales se acercaron y procedieron a revisarlo, a pesar de que intentó huir a fuerza de carrera.

Entre sus pertenencias, le encontraron un arma blanca tipo cuchillo, con la que presuntamente había cometido el atraco antes mencionado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Aseguran droga, cerveza, cigarros y equipo táctico en cateo realizado en San Luis
Policiaca

Aseguran droga, cerveza, cigarros y equipo táctico en cateo realizado en San Luis

Septiembre 24, 2025

La diligencia se realizó en la Cerrada de las Praderas, en seguimiento a investigaciones de delitos de alto impacto

Hallan sin vida a pescador desaparecido en playa de Etchojoa
Policiaca

Hallan sin vida a pescador desaparecido en playa de Etchojoa

Septiembre 24, 2025

En las labores de búsqueda apoyaron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme

Capturan a mujer señalada por robo en supermercado en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a mujer señalada por robo en supermercado en Ciudad Obregón

Septiembre 24, 2025

La fémina de 55 años fue señalada por los guardias del lugar, luego de que presuntamente intentara llevarse artículos sin pagar