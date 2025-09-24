Aseguran a presunto asaltante al sur de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas del miércoles, agentes de la Policía Municipal capturaron a un joven de 21 años, quien presuntamente había asaltado momentos antes una tienda de conveniencia.

Lo anterior sucedió a las 01:30 horas, en calle 300 y bulevar Misión del Real, cuando los uniformados observaron al sujeto en cuestión salir de una gasolinera cercana.

Debido a que sus características coincidían con las de un sujeto que minutos antes había asaltado una tienda de conveniencia ubicada en calle Obrero Mundial y carretera Internacional, los oficiales se acercaron y procedieron a revisarlo, a pesar de que intentó huir a fuerza de carrera.

Entre sus pertenencias, le encontraron un arma blanca tipo cuchillo, con la que presuntamente había cometido el atraco antes mencionado, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.