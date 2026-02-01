Se registra la primera mujer asesinada de febrero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De manera violenta inició el mes de febrero en el municipio de Cajeme tras registrarse la primera víctima mortal en un hecho violento del sexo femenino ocurrido en la colonia Matías Méndez, ubicada al Norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes la ahora occiso fue agredida por un sujeto armado, quien con varios impactos de proyectil de arma de fuego la privó de la vida, el hecho se registró alrededor de la 21:00 horas de este domingo, en la calle Agustín Lara casi en su cruce con Venustiano Carranza.

Por lo anterior al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificada como América, de apodo “La Negra”, de alrededor de 25 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.