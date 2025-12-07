  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Agresión armada en Ciudad Obregón deja una víctima mortal

Cajeme suma cinco víctimas mortales en hechos violentos durante diciembre

Dic. 07, 2025
Residentes de la colonia Municipio Libre, ubicada al sur de Ciudad Obregón, la tarde de ayer fueron testigos de una agresión armada que dejó un saldo de una persona sin vida al ser víctima de la violencia cuando se encontraba fuera de un domicilio, con lo cual se contabilizan cinco víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de diciembre en Cajeme.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 16:00 horas sobre la calle Profesora Nohemi Montero en el tramo comprendido por las calles Jalisco y Ruffo E. Vitela, donde la víctima fue interceptada por un grupo de personas armadas quienes, tras dispararle, se dieron a la fuga.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificada como Carlos Emilio de 36 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Cabe señalar que en el sitio presuntamente se localizaron dos casquillos percutidos para arma corta calibre 40 mm y tres envoltorios de marihuana.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

