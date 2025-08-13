Agresión armada en Cajeme deja una persona lesionada

Un hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, luego de que fue atacado a balazos. El afectado fue subido a una ambulancia y llevado a un hospital a recibir atención médica, su identidad no ha sido revelada, pero su estado de salud se reporta delicado.

El atentando se registró alrededor de las 17:30 horas de este miércoles por la calle Escuinapa entre Chalco y Piaxtla, en el fraccionamiento Torres de París, al suroeste de Ciudad Obregón.

Tras la agresión armada se notificó por radiofrecuencia a las diversas corporaciones policiacas y fuerzas militares. El sitio donde se consumó el ataque fue restringido con cinta amarilla y quedó resguardado por oficiales de los tres niveles de gobierno.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), indagaron sobre el suceso violento con miras a seguir con las pesquisas correspondientes en busca del o los presuntos implicados en el crimen.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se dieron a la tarea de recoger los casquillos percutidos y tomar fotografías para tener material que aporte datos a la carpeta de investigación que se abrirá en torno al caso.

Después de tomar notas e indagar en el área, los uniformados desprendieron la cinta amarilla que colocaron para delimitar la zona y se retiraron del lugar.