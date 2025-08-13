  • 24° C
Policiaca

Agresión armada en Cajeme deja una persona lesionada

El atentado se registró en el fraccionamiento Torres de París, al suroeste de Ciudad Obregón

Ago. 13, 2025
El atentando se registró alrededor de las 17:30 horas de este miércoles
Un hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, luego de que fue atacado a balazos. El afectado fue subido a una ambulancia y llevado a un hospital a recibir atención médica, su identidad no ha sido revelada, pero su estado de salud se reporta delicado.

El atentando se registró alrededor de las 17:30 horas de este miércoles por la calle Escuinapa entre Chalco y Piaxtla, en el fraccionamiento Torres de París, al suroeste de Ciudad Obregón.

Tras la agresión armada se notificó por radiofrecuencia a las diversas corporaciones policiacas y fuerzas militares. El sitio donde se consumó el ataque fue restringido con cinta amarilla y quedó resguardado por oficiales de los tres niveles de gobierno.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), indagaron sobre el suceso violento con miras a seguir con las pesquisas correspondientes en busca del o los presuntos implicados en el crimen.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se dieron a la tarea de recoger los casquillos percutidos y tomar fotografías para tener material que aporte datos a la carpeta de investigación que se abrirá en torno al caso.

Después de tomar notas e indagar en el área, los uniformados desprendieron la cinta amarilla que colocaron para delimitar la zona y se retiraron del lugar.

Oviel Sosa
