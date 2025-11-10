Detienen a “El Forest” por homicidio de dos menores

Por los delitos de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja en número de dos, así como tentativa de homicidio calificado en número de cinco, en perjuicio de adolescentes de identidad reservada, en Ciudad Obregón, fue vinculado a proceso Adrián “N”, alias “El Forest”, de 22 años.

El imputado fue capturado el pasado 8 de noviembre mediante orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y puesto a disposición del Juez.

¿Qué evidencias se aseguraron durante la investigación?

Posteriormente, personal de la AMIC, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cumplimentó una diligencia de cateo en un domicilio del imputado, en la colonia Las Fuentes, donde fueron asegurados una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores para fusil AR-15, una piernera táctica y un teléfono celular, los cuales fueron integrados como indicios a la carpeta de investigación.

En la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación, logrando que el Juez dictara auto de vinculación a proceso e impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar el plazo para la investigación complementaria.

¿Cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el impacto?

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre, cuando el imputado, en compañía de sus copartícipes, acudió al domicilio ubicado en calle Santa Martina esquina con San Eligio, colonia Posada del Sol, donde abrió fuego contra varios adolescentes.

La agresión provocó la muerte de dos de las víctimas, mientras que cinco más resultaron lesionadas; sin embargo, la rápida atención médica recibida permitió salvar sus vidas.

La Fiscalía reafirmó su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes y con el esclarecimiento total de los delitos de alto impacto, mediante investigaciones técnicas, coordinación operativa e inteligencia ministerial que permitan llevar ante la justicia a los responsables.