Policiaca

Acribillan a pareja en el Rodeo, al sur de Ciudad Obregón

En el lugar se encontraron casquillos de calibre 9 milímetros

Ago. 17, 2025
Elementos policiacos y militares custodiaron el lugar de los hechos mientras se realizaban las investigaciones(Foto: Bernardo Hidalgo)
La mañana del domingo, una joven mujer fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la colonia El Rodeo, en la zona sur de Ciudad Obregón.

El crimen ocurrió poco después de las 9 de la mañana, en calle Herradura entre Turquesa y del Bayo.

Sobre la víctima, se informó que responde al nombre de Alejandra C. A., de aproximadamente 35 años de edad

En el lugar, también perdió la vida otro hombre que fue alcanzado por las balas, quien fue identificado como Agustín P. V.

Como evidencia, en la escena quedaron esparcidos 5 casquillos percutidos por un arma de calibre 9 milímetros.

Mientras la zona era custodiada por policías y militares, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaron las investigaciones correspondientes, y ordenaron el traslado de los cuerpos al área de Medicina Legal, donde les practicarían la autopsia.

Roke Arballo
