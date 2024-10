"Yo me quedo con el PRI de sufragio efectivo y no reelección": Manlio Fabio Beltrones

El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, expresó su apoyo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de no respaldar la reelección en cargos de elección popular. "Espero que esto también se aplique a los partidos políticos", afirmó.

Beltrones, quien ha militado en el PRI durante cinco décadas, reiteró su compromiso con el partido, pero manifestó su desacuerdo con una dirigencia reeleccionista.

"Mantendré mi militancia y mis derechos partidarios en el PRI, donde milito desde hace cinco décadas, pero ratifico mi distancia de una dirigencia reeleccionista con la que no tengo coincidencias", declaró.

El senador enfatizó: "Me quedo con el Partido del Sufragio Efectivo, No Reelección", y subrayó su intención de mantenerse apartado de las decisiones que se tomen, pero no en un PRI que apoye la reelección. "No respaldo estas prácticas", aseguró.

En relación con la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avaló a la actual dirigencia del PRI, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, Beltrones manifestó:

"Lo he dicho y lo repito, en una interpretación torcida de la Ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de los magistrados intentaron volver a poner en condición de debilidad al PRI y creo que es lo que menos le conviene", refirió el senador.

Finalmente, Beltrones Rivera reconoció que el PRI enfrenta un momento complicado y reiteró su decisión de apartarse de cualquier decisión bajo esta dirigencia.

