"Yo estoy a favor de los trabajadores": AMLO hace un llamado a que no se les sancione por la huelga del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un firme llamado a que no se sancione a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por su participación en el paro nacional indefinido que comenzó el 19 de agosto en protesta contra la reforma judicial impulsada por su administración. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó su apoyo a la libertad de manifestación y pidió a los trabajadores que "recapaciten" y "entren en razón".

"Yo estoy a favor de los trabajadores, de que se manifiesten libremente, pero deben aplicar el método de la autocrítica. No hay nada en la reforma que les afecte directamente", indico el mandatario.

REFORMA DEL PODER JUDICIAL

López Obrador destacó que respeta el derecho de los trabajadores a expresarse, pero insistió en que si tienen objeciones específicas sobre la reforma, deben presentarlas claramente. "Lo que se está planteando en la reforma es simplemente elegir a los jueces. No se les está quitando el derecho a los jueces actuales, magistrados ni ministros; ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, se revisará si cumplen con los requisitos, pero de todas maneras habrá un procedimiento de insaculación para decidir quiénes irán a la boleta", explicó.

OFICIO DE HACIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

El presidente también abordó la controversia en torno a un oficio de la Secretaría de Hacienda que advirtió sobre la posibilidad de sancionar a los trabajadores del Poder Judicial que participaran en el paro, incluyendo la suspensión de pagos y el despido de los huelguistas.

"Tienen todo el derecho a manifestarse, legalmente lo tiene que atender el Consejo de la Judicatura, y saben ellos que no pueden dejar de prestar el servicio, pero este es un país de libertades plenas y no hay represión". Esto por un oficio de Hacienda que llamó a sancionarlos.

AMLO confirmó la existencia del documento, pero subrayó que no se busca coartar la libertad de expresión, pero que los servidores públicos tienen que actuar así por sus responsabilidades. "Si es necesario, corregiremos, la libertad tiene que estar por delante y encima" aseguró.

Durante su intervención, López Obrador subrayó que, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el encargado de garantizar que el servicio judicial continúe funcionando, la libertad de manifestación no debe ser limitada. "Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial. Este es un país de libertades plenas y no hay represión", afirmó el mandatario.

El paro ha sido respaldado por una mayoría significativa de jueces y magistrados en al menos 30 estados del país, quienes han cerrado simbólicamente diversas sedes, incluyendo el Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México.