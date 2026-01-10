Yesenia "N", secretaria particular de Carlos Manzo, reaparece en redes tras su detención; asegura estar con su familia

Tras su detención por presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Yesenia "N", secretaria particular de la presidenta municipal Grecia Quiroz, reapareció públicamente a través de sus redes sociales para informar que ya se encuentra con su familia, en medio de un caso que ha generado conmoción política y social en Michoacán.

La secretaria particular del alcalde asesinado en Uruapan fue detenida el jueves 8 de enero por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó dentro del despacho de la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.

YESENIA "N" REAPARECE EN REDES TRAS SU DETENCIÓN

A través de su cuenta personal de Facebook, Yesenia "N" publicó una fotografía en la que aparece acompañada de dos menores de edad, junto con un breve mensaje de agradecimiento: "Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia". La publicación llamó la atención debido a que ocurre días después de que autoridades confirmaran su aprehensión.

Pese a que su aseguramiento ocurrió hace varios días, Yesenia "N" no dejó de mantener actividad en redes sociales. Incluso, el viernes posterior a su detención, la alcaldesa Grecia Quiroz compartió imágenes de una reunión oficial con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, en las que se identifica a Yesenia ´N´ en la misma sala. En dicha publicación, Quiroz escribió: "Estoy del lado de la gente honesta y trabajadora, y vamos a salir adelante como municipio".

Además, apenas dos días antes de su arresto, la funcionaria había difundido fotografías junto a la alcaldesa y otros colaboradores durante el Festival de Reyes 2026, celebrado en Uruapan, lo que evidencia que continuaba participando en actividades públicas.

DETENCIÓN LIGADA AL ASESINATO DE CARLOS MANZO

La investigación en su contra está relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien fue ejecutado el pasado 1 de noviembre durante un evento público en la Plaza de los Mártires, un crimen que marcó un antes y un después en la vida política del municipio.

Tras su detención, Yesenia "N" fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía estatal, instancia ante la cual deberá comparecer frente al juez que libró la orden de aprehensión en su contra, según reportes de la agencia EFE.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Yesenia "N" también había compartido mensajes de duelo en sus redes sociales. El 22 de diciembre publicó una frase que hoy ha vuelto a circular: "La lealtad no depende de las circunstancias porque es la permanencia de los principios. Carlos Manzo, el mejor presidente de Uruapan y que sigan ladrando los perros, señal que vamos avanzando".