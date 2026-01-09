¿Quién es Yesenia "N"? la exsecretaria de Carlos Manzo detenida por presunta colaboración en su asesinato

Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, registraron un avance relevante este viernes con la detención de Yesenia "N", quien se desempeñó como secretaria particular del exfuncionario y posteriormente de su esposa, Grecia Quiroz, actual alcaldesa sustituta del municipio.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue arrestada en la colonia Centro de Uruapan y es señalada por su presunta participación en el homicidio del exalcalde, ocurrido en noviembre del año pasado durante las celebraciones del Día de Muertos.

DETENCIÓN Y PROCESO LEGAL EN CURSO

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, Yesenia "N" fue detenida en el Despacho de la Presidencia Municipal y puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Las autoridades informaron que la exsecretaria será presentada ante el juez que emitió la orden en su contra, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias del caso.

¿QUIÉN ES YESENIA "N"?

Yesenia "N" ocupó el cargo de secretaria particular de Carlos Manzo durante su administración como alcalde de Uruapan. Tras el asesinato del exedil, continuó desempeñando la misma función con Grecia Quiroz, viuda de Manzo, quien fue designada alcaldesa sustituta del municipio.

Su cercanía con el círculo más cercano del exalcalde la colocó en la línea de investigación, lo que derivó en su reciente detención como parte de las indagatorias que buscan esclarecer el crimen.

UN CASO QUE SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN

El asesinato de Carlos Manzo generó un fuerte impacto en la vida política y social de Uruapan. A casi un año de los hechos, las autoridades estatales continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer por completo lo ocurrido.

La detención de la exsecretaria representa un nuevo capítulo en un caso que sigue generando atención pública y expectativa sobre el rumbo de la justicia en Michoacán.