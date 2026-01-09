Así puedes registrar tu línea Telcel en 2026

A partir de enero de 2026, todos los usuarios que tengan una línea móvil en México, incluyendo las de Telcel, deberán registrarla y vincularla con una identificación oficial con fotografía y su CURP para poder contratar o mantener el servicio. Esta medida forma parte de los nuevos lineamientos regulatorios que buscan identificar a los usuarios y combatir el uso de líneas anónimas para ilícitos como fraudes y extorsiones.

FECHAS CLAVE QUE DEBES CONOCER

7 de enero de 2026 : inicia el registro obligatorio para todas las líneas móviles .

29 de junio de 2026 : fecha límite para completar el registro de tu línea Telcel .

30 de junio de 2026: a partir de este día, las líneas no registradas pueden ser suspendidas hasta que se realice el trámite.

Si no registras tu línea antes de la fecha límite, tu servicio podría quedar suspendido, aunque seguirás teniendo acceso limitado a llamadas de emergencia hasta que completes el proceso.

REQUISITOS PARA REGISTRAR TU LÍNEA TELCEL

Para registrar tu número de Telcel deberás tener a la mano:

Una identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar INE o pasaporte.

Tu CURP actual.

Si eres extranjero, puedes usar tu pasaporte vigente y, en su caso, una CURP temporal para extranjeros.

temporal para extranjeros. Cómo registrar tu línea Telcel paso a paso

Para el registro presencial puedes acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel en todo el país para realizar el trámite con ayuda de un asesor.

REGISTRO EN LÍNEA

También puedes registrar tu línea de forma remota a través del portal habilitado por Telcel. El proceso online puede incluir:

Ingresar tu número Telcel activo.

activo. Recibir un código de verificación por SMS.

por SMS. Proporcionar tus datos como aparecen en tu identificación.

Durante este registro remoto puedes tener hasta tres intentos para completar correctamente la vinculación; si no lo logras, deberás acudir a un centro de atención para terminar el trámite.

LO QUE PASA SI NO REGISTRAS TU LÍNEA

Si no realizas el registro:

Tu línea Telcel puede ser suspendida a partir del 30 de junio de 2026 hasta que completes el trámite.

puede ser suspendida a partir del 30 de junio de hasta que completes el trámite. Durante la suspensión solo tendrás acceso a llamadas de emergencia y algunos números de atención ciudadana.

y algunos números de atención ciudadana. La suspensión no exime del pago de tus servicios contratados si tienes un plan de renta o un equipo financiado.

