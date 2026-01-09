VIDEO | Bullying en el CBTIS 25 genera preocupación

Un video que circula en redes sociales ha encendido la indignación de la comunidad, mostrando a varios estudiantes del CBTIS 25 agrediendo física y verbalmente a un compañero de baja estatura dentro del baño del plantel. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran empujones, golpes y burlas, mientras otros alumnos observan y graban sin intervenir.

UN ACTO QUE NO ES UN JUEGO

Aunque algunos podrían pensar que se trata de una broma entre compañeros, expertos y usuarios coinciden en que es un caso evidente de acoso escolar.

"Pensará que es un juego, pero no lo es", comentó uno de los usuarios que compartió el video.

El material evidencia una dinámica de poder desigual y agresiones repetidas hacia un estudiante en situación de vulnerabilidad.

REACCIÓN SOCIAL Y EXIGENCIA DE SANCIONES

La publicación generó una ola de comentarios expresando enojo, impotencia y demandas de castigos ejemplares.

"Al menos se puede identificar claramente a quienes participan", señaló un internauta, mientras otro pidió la intervención de la institución: "Para eso hay administrativos, que se haga justicia, qué vergüenza".

También surgieron críticas hacia los testigos que no intervinieron:

"En lugar de grabar, ¿por qué no detienen la agresión contra el chico?", cuestionó una usuaria.

Algunos incluso sugirieron acudir a instancias legales si los padres y tutores no actúan para proteger al menor.

UN PROBLEMA QUE PERSISTE

El incidente volvió a poner sobre la mesa el tema del bullying en escuelas mexicanas, un fenómeno que "siempre ha existido", pero que ahora se visibiliza más rápido gracias a los teléfonos y las redes sociales.

La difusión del video no solo expone a los agresores, sino que también cuestiona la eficacia de los protocolos de prevención y atención del acoso escolar del plantel.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

La comunidad del CBTIS 25 espera que el caso no se quede en indignación digital. Solicitan medidas concretas: investigación interna, sanciones proporcionales, acompañamiento a la víctima y programas de prevención que fomenten respeto, empatía y tolerancia entre los alumnos.

El mensaje final es claro: todos los estudiantes merecen un entorno seguro donde puedan aprender y desarrollarse sin miedo.