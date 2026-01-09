Escuela de Saltillo lleva a clases un robot humanoide único: solo existen tres en el mundo

Un colegio particular de Saltillo, Coahuila sorprendió a alumnos y maestros al presentar a dos nuevos y peculiares integrantes de su comunidad educativa. Se trata de un robot humanoide Unitree G1 y un robot cuadrúpedo que formarán parte del modelo educativo.

Al celebrar su 89 aniversario, el Colegio Ignacio Zaragoza (CIZ), perteneciente a la red educativa de La Salle sorprendió a los estudiantes a quienes se les entregaron los robots como un regalo, convirtiéndose en la primera escuela de Latinoamérica que tendrá un humanoide en sus aulas.

Además, el CIZ será la primera institución educativa en México en contar con un androide con manos articuladas, una tecnología de la que existen únicamente tres ejemplares en todo el mundo.

SOLO HAY TRES EN EL MUNDO

La llegada del humanoide, uno de solo tres a nivel global, posiciona al colegio como un referente internacional en innovación educativa.

Javier Tovar, coordinador de robótica y embajador del CIZ Innovation Center, explicó que la implementación de estos robots comenzó desde el ciclo escolar anterior, con clases enfocadas en el uso pedagógico de tecnologías emergentes.

Detalló que el robot humanoide no será únicamente una herramienta de apoyo, sino que funcionará como un instructor adicional dentro del aula, permitiendo a los alumnos interactuar directamente con la tecnología mediante programación por bloques y lenguajes más avanzados.

El proyecto se desarrolla en colaboración con empresas de la región y con el Innovation Center de la institución, enfocado completamente en tecnología emergente. El robot humanoide tiene un costo aproximado de 30 mil dólares, mientras que el robot cuadrúpedo alcanza los 15 mil dólares.

PARTICIPARÁN EN LABORES DE RESCATE Y JUGARÁN AJEDREZ

El robot cuadrúpedo estará orientado principalmente a tareas de rescate y a la experimentación con sistemas de conexión e inteligencia artificial.

Por su parte, el humanoide participará en actividades curriculares y extracurriculares, que van desde jugar ajedrez y practicar deportes con los estudiantes, hasta formar parte de eventos institucionales como la inauguración de las Olimpiadas Lasallistas en mayo, donde incluso podrá dar la patada inicial y encender el fuego olímpico.

Además, el humanoide podrá impartir conferencias previamente programadas con inteligencia artificial y, conforme se integren más archivos y programas desarrollados por los propios alumnos, ampliará progresivamente sus capacidades.

El director del colegio, Luis Arturo Dávila de León, subrayó que el objetivo no es contar con un robot como un elemento meramente lúdico, sino como una herramienta académica que impulse el aprendizaje de programación y el desarrollo tecnológico.

PLANEAN INCORPORAR MÁS ROBOTS A FINALES DE 2026

Destacó que el mayor impacto será educativo, ya que los estudiantes participarán activamente en la creación de contenidos que el robot utilizará, fortaleciendo su formación en robótica, inteligencia artificial e incluso en el aprendizaje de idiomas como inglés y francés.

De acuerdo con los responsables del programa, el CIZ está dando un paso firme hacia un modelo educativo que podría volverse más común en el país en menos de dos años, con planes de incorporar robots aún más avanzados hacia finales de 2026.