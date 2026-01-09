Detienen a Armando Castilla, director de Vanguardia, en Monterrey; denuncian persecución política

El director general del periódico Vanguardia de Saltillo, Armando Castilla Galindo, fue detenido en la ciudad de Monterrey, en un hecho que la empresa denunció como parte de una persecución política y un nuevo caso de acoso judicial contra el medio de comunicación.

A través de una publicación en su sitio web y redes sociales, Vanguardia informó que la detención ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, privaron de la libertad a su director general como parte de un procedimiento cuyo motivo aún se desconoce.

La mañana de este viernes fue detenido de forma ilegal en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, en un operativo a todas luces arbitrario.



El Director General fue detenido por supuestamente no... pic.twitter.com/Jmu9DwGQll — Vanguardia (@vanguardiamx) January 9, 2026

DENUNCIAN ACOSOS JUDICIALES

La empresa dijo que la detención fuera del domicilio del empresario se da después de constante vigilancia de la que ha sido objeto en los últimos años. Señaló que el proceso podría estar relacionado con la falta de comparecencia a una notificación del Ministerio Público.

Vanguardia, que recientemente cumplió 50 años como medio de comunicación, aseguró que este hecho se suma a una serie de acosos judiciales en contra de su director general y del grupo editorial, los cuales, afirmó, provienen "desde los más altos niveles de poder".

El medio denunció que ha estado bajo presión constante debido a demandas y abusos legales, lo que considera un ataque directo a la libertad de prensa, ya que mediante el acoso judicial se busca intimidar el ejercicio periodístico.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila señalaron que no se trata de procesos iniciados en esa entidad, por lo que no solicitaron apoyo a las autoridades de Nuevo León.

ANTECEDENTES QUE PUDIERON DERIVAR EN LA DETENCIÓN

Cabe recordar que el año pasado, el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito emitió una sentencia contra la empresa y sus propietarios por un presunto adeudo reclamado por Grupo Inmobiliario España Juárez S.A. de C.V.

Dicha empresa tiene como socios a Sergio Carrillo Campos, exdirector del Registro Público de la Propiedad en Monclova, y a Luis Gerardo Marines González, a quienes Vanguardia identifica como excolaboradores y personas cercanas a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI.