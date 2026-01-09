Así puedes saber si tu teléfono ya está registrado con tu CURP

El registro obligatorio de líneas celulares en México ya comenzó y ha generado incertidumbre entre millones de usuarios que se preguntan si su número ya quedó vinculado a su CURP y qué ocurrirá si no realizan el trámite a tiempo. Este nuevo padrón tiene como objetivo que cada línea móvil esté asociada a una persona identificable, con la intención de combatir delitos como fraudes y extorsiones que suelen cometerse desde números anónimos.

De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y las compañías telefónicas, todas las líneas móviles deben vincularse con datos oficiales, sin importar si se trata de un plan de renta o de prepago.

EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

El padrón telefónico es una base de datos nacional impulsada por la CRT para que cada número activo en el país esté asociado a una persona física o moral plenamente identificada.

Las autoridades señalan que esta medida busca reducir el uso de líneas móviles para cometer delitos como extorsiones, fraudes, amenazas y engaños, prácticas que se facilitan cuando los números no están registrados.

Para completar el registro, los usuarios deben vincular su línea con alguno de los siguientes documentos:

CURP

INE, para ciudadanos mexicanos

Pasaporte, en el caso de personas extranjeras

RFC, cuando se trate de empresas

QUIÉNES DEBEN REGISTRAR SU CELULAR EN MÉXICO

El trámite es obligatorio y aplica para todas las líneas que puedan realizar llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar datos móviles.

Deben realizar el registro:

Usuarios con líneas de prepago o plan de renta

Empresas que cuenten con números telefónicos

Personas extranjeras con líneas activas en el país

En términos prácticos, cualquier persona o entidad con un número celular en México deberá completar la vinculación.

FECHA LÍMITE Y QUÉ OCURRE SI NO HACES EL REGISTRO

La fecha límite establecida por las autoridades es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas.

En caso de suspensión, el número solo podrá realizar llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana, como:

911

074

079

088

089

El resto de los servicios, incluyendo llamadas normales, mensajes y uso de datos móviles, quedarán deshabilitados.

CUÁNTAS LÍNEAS SE PUEDEN REGISTRAR CON UNA CURP

Una misma persona puede vincular hasta 10 líneas telefónicas con su CURP e identificación oficial.

Este esquema contempla situaciones comunes como:

Líneas a nombre de menores de edad

Números de adultos mayores

Equipos adicionales de uso familiar

SI TENGO PLAN DE RENTA, ¿TAMBIÉN DEBO REGISTRARME?

Sí. Aunque al contratar un plan de renta las compañías solicitan documentos oficiales, el padrón telefónico es un trámite independiente.

Esto significa que incluso quienes ya entregaron su información al contratar el servicio deben realizar nuevamente la vinculación antes de la fecha límite.

El registro puede hacerse:

En línea, a través de los portales oficiales de cada compañía

De forma presencial, en centros de atención a clientes

a clientes Cómo saber si tu celular ya está registrado en el padrón

Existen dos formas principales para confirmar si tu línea ya quedó vinculada correctamente.

FOLIO DE REGISTRO

Al completar el trámite, el sistema genera un folio que confirma el alta de la línea. Este documento incluye la fecha, la hora y la confirmación del registro exitoso.

El folio es la principal prueba de que tu número ya está asociado a tus datos oficiales. Si el trámite en línea falla, el sistema permite hasta tres intentos antes de requerir atención presencial.

PORTAL DE CONSULTA DEL PADRÓN

La CRT anunció la habilitación de un portal de consulta que permitirá verificar qué líneas están asociadas a una CURP o RFC.

Este portal estará disponible a partir del 7 de febrero de 2026.

Inicialmente funcionará solo para usuarios de Telcel.

Posteriormente se integrarán otras compañías.

En esta plataforma podrás revisar qué números están vinculados a tus datos y confirmar que el registro se realizó correctamente.