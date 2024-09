"Ya tomé una decisión para ustedes": AMLO anuncia que rifará su reloj con todos que han estado en las mañaneras  

Esta mañana, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio que rifará uno de sus relojes entre los periodistas que han asistido desde el principio a sus mañaneras en el Palacio Nacional. Esta decisión se da en el contexto de una reciente polémica sobre el valor y la marca del reloj que el mandatario ha estado usando.

La controversia comenzó cuando una publicación en redes sociales sugirió que López Obrador porta un reloj de lujo, de la marca suiza IWC Schaffhausen, valorado en más de 4 mil 700 euros. En respuesta, el presidente aclaró durante su conferencia de prensa del 5 de septiembre que el reloj en cuestión es, en realidad, un regalo que recibió hace seis años y que costó en su momento solo 120 dólares, aproximadamente 2 mil 399 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

"Cuando me lo regalaron, costaba 120 dólares, me lo trajeron de San Francisco, hace más de seis años, que son como cuatro mil pesos de ahora... No menos" menciono el presidente.

CONTROVERSIA DE RELOJ DE AMLO

El presidente también aprovechó la ocasión para criticar la difusión del rumor por parte del comunicador Amado Avendaño, acusando a los medios de exagerar la situación.

López Obrador mencionó ante los periodistas que lo más lamentable de la polémica de su reloj, no es el que diga que el accesorio se trata de una prenda de lujo, sino que en realidad quien se enfocó en viralizar los hechos fue alguien ligado al movimiento zapatista.

"Lo que me llamó mucho la atención es que, el que saca esto, es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita que eran zapatistas y él terminó siendo un defensor del bloque conservador. Una pena, porque él es el que pone el texto, del zapatismo al conservadurismo. Me puse a ver y es de los más tenaces opositores a la transformación, de la Marea Rosa".

AMLO RIFARÁ SU RELOJ CON LOS PERIODISTAS

Para aclarar la situación y en un gesto de aprecio hacia los medios de comunicación, López Obrador reveló que rifará uno de sus relojes entre los periodistas que han sido constantes en sus mañaneras desde el inicio de su presidencia.

El sorteo se llevará a cabo el 30 de septiembre, el último día de sus conferencias matutinas, y aunque el presidente no especificó la marca o el valor del reloj a rifar, aseguró que se trata de uno "no tan bueno" como el que ha desatado la polémica.

"Ya tomé una decisión para ustedes, porque tengo otro no tan bueno como este, pero lo vamos a rifar aquí entre ustedes, el último día, si me lo aceptan. Todos los que han venido, que agarren su número... nada más los que han estado desde el principio en La Mañanera, desmañanados, y se lo entrego aquí", dijo López Obrador.

Además, anunció que el 30 de septiembre, durante su última mañanera, habrá tamales para los presentes como parte de la celebración de cierre de este ciclo de conferencias.

Con esta acción, López Obrador busca reconocer el esfuerzo y la constancia de los periodistas que han seguido de cerca su administración, en un acto que mezcla lo simbólico con un gesto de agradecimiento hacia la prensa.