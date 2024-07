¿Ya fue destruída la estatua de Poseidón en Yucatán? Esto se sabe

La estatua de Poseidón, dios griego del mar, ha estado en ojo del huracán, desde su instalación en el Malecón Internacional de Puerto Progreso a finales de mayo. Recientemente, se inició una campaña para su destrucción por parte de los habitantes.

Los habitantes de Puerto Progreso han manifestado su descontento con la estatua, desde su instalación el 29 de mayo, ya que lo asocian con las fuertes lluvias que han azotado la región, incluyendo el paso del huracán Alberto y la amenaza del huracán Beryl. Algunos creen que las tormentas son porque Chaac, dios maya de la lluvia, está molesto al sentirse desplazado por una deidad griega.

¿DESTRUYERON LA ESTATUA DE POSEIDÓN EN PROGRESO?

Recientemente, en una red social se creó un evento titulado "Poseidón vs Chaac", que invitaba a destruir la estatua de Poseidón el lunes 15 de julio de 2024. La publicación atrajo a más de 36.8 mil personas, pero el evento fue cancelado. El creador explicó en la descripción que había recibido amenazas:

"Muchas gracias por su apoyo. De verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en unas horas llegar hasta 35 mil personas. Eso no lo esperaba y salir en 3 noticieros locales. Pero he recibido muchos comentarios de odio y personas amenazando y no quiero que se descontrole. Los tqm a todos los que se divirtieron."

En redes sociales círculo una imagen que mostraba la estatua de Poseidón partida en dos y posada en la arena, lo que llevo a muchos internautas creer que había sido destruida.

De acuerdo con un video de TV Azteca, se puede confirmar que la estatua permanece intacta. La fotografía corresponde al momento de su instalación, cuando fue montada en partes debido a sus grandes dimensiones para evitar daños.

ESTATUA POSEIDÓN EN REDES SOCIALES

En las redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos se burlan de quienes relacionan las lluvias con la estatua, mientras que otros subrayan la importancia de recuperar figuras ancestrales como Chaac. Además, se debate sobre la necesidad de retirar la estatua para evitar más desastres naturales.

La estatua de tres metros de altura fue instalada en el Malecón Internacional para incentivar el turismo y enriquecer la cultura regional. El entonces alcalde Julián Zacarías comentó: "Queremos demostrar que en Progreso siempre podemos tener las aguas en calma". No obstante, la estatua no ha sido bien recibida por todos. Los habitantes la critican y la culpan de atraer desastres naturales a la región.

A pesar de los objetivos del gobierno local, la estatua ha sido recibida con críticas por parte de la población, quienes piden su retiro y la colocación de una figura de Chaac en su lugar.

La reciente tormenta tropical Alberto y la amenaza del huracán Beryl han intensificado el descontento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Beryl, aún es categoría 4, se espera que toque tierra mexicana este viernes 5 de julio. La estatua de Poseidón sigue en el malecón, pero se ha convertido en un símbolo de tensión entre la cultura local y la búsqueda de la atracción turística, además de las creencias populares y la ciencia meteorológica. Su futuro en Puerto Progreso sigue incierto, al igual que la reacción de la comunidad ante la llegada del huracán Beryl.