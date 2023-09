Xóchitl Gálvez lanza reto para debate con Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial de oposición para los comicios del 2024, Xóchitl Gálvez lanzó un reto de manera pública a Claudia Sheinbaum, quien llevará el estandarte de Morena en las próximas elecciones.

Gálvez está dispuesta a enfrentarse a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México en una serie de debates para que la población pueda comparar lo que ofrece cada una.

"Donde diga y a la hora que diga", expresó Xóchitl haciendo referencia a que ella está lista para debatir. "Ojalá tengamos muchos desde ahorita. Le digo, si quiere el primero la semana que entra, donde diga y a la hora que quiera, yo donde diga, dónde diga digo y quiero (...) no sé si le dan permiso, pero espero que sí venga a debatir", continuó.

Este reto se dio luego del anuncio que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, realizó en el que le brindaba su respaldo a Claudia Sheinbaum para que la suceda en el poder.

La candidata del Frente Amplio por México aprovechó tal anuncio para criticar al titular del Ejecutivo, a quien lo llamó "montonero" por el hecho de respaldar solo a una candidata, refutando que en la democracia se permite el debate y la competencia leal entre los candidatos.

"Que no sea montonero, que de uno en uno, o sea todos juntos contra mí, pues no se vale. Qué no tiene confianza en su candidata. Yo si fuera ella le diría ´quítese, yo puedo solita´", aseveró la senadora de la República.

Asimismo, la candidata de oposición manifestó que Marcelo Ebrard tiene cabida en el Frente Amplio, señalando que es uno de los personajes sobresalientes de la política en México, sin embargo, que él debe tomar su decisión.