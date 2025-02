WhatsApp sufre caída en México; usuarios reportan fallas

El servicio de mensajería de Meta comenzó a experimentar intermitencias, generando problemas en el envío y recepción de mensajes

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Este viernes la mañana, WhatsApp presentó fallas importantes en México y otras partes del mundo, afectando a miles de usuarios que dependen de la aplicación para su comunicación diaria.

De acuerdo con los reportes de la plataforma DownDetector, el servicio de mensajería de Meta comenzó a experimentar intermitencias aproximadamente a las 9:45 AM (hora del centro de México), generando problemas en el envío y recepción de mensajes.

FALLA DE WHATSAPP EN MÉXICO

Usuarios en redes sociales y foros especializados reportaron que los mensajes enviados a través de la aplicación no eran recibidos por los destinatarios. En muchos casos, las conversaciones quedaban estancadas con la doble palomita gris, sin llegar a marcarse en azul, aun cuando la confirmación de lectura estaba activada. Este problema también afectó a la versión empresarial del servicio, WhatsApp Business.

La caída de WhatsApp no fue un hecho aislado, ya que otros servicios de Meta, como Facebook, Messenger e Instagram, también presentaron problemas. Algunos usuarios reportaron dificultades para cargar publicaciones y visualizar contenido en estas plataformas, lo que sugiere un fallo más amplio en la infraestructura de la empresa.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción del servicio. No obstante, la falla parece haber tenido una duración aproximada de 30 minutos, ya que para las 10:15 AM (hora del centro de México), los reportes de fallas disminuyeron de manera considerable, indicando que la plataforma comenzó a restablecerse paulatinamente.

Este tipo de incidentes no son inusuales en servicios de mensajería y redes sociales de gran escala. En el pasado, WhatsApp ha experimentado caídas similares debido a problemas técnicos en sus servidores, mantenimiento programado o fallos inesperados en su infraestructura. Por ahora, los usuarios pueden continuar monitoreando la situación a través de plataformas como DownDetector y los canales oficiales de Meta.