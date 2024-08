¿Vladímir Putin sería detenido si viene a México? Esto respondió AMLO a la solicitud de Ucrania

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, ya explicó la invitación extendida al mandatario ruso, Vladímir Putin, para la ceremonia de toma de posesión que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre.

López Obrador también descartó la posibilidad de arrestar a Vladimir Putin en México, a pesar de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra. Esta solicitud había sido planteada por el gobierno de Ucrania en caso de que Putin asistiera al cambio de gobierno en México.

El mandatario fue consultado sobre si México arrestaría a Putin, como solicitó el gobierno de Ucrania, que acusa al presidente ruso de ser un criminal de guerra.

"Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz, y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación", enfatizó.

"Ya lo explicó la presidenta. México tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada, y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú; estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y de Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú", enfatizó el jefe del Ejecutivo.

El presidente refirió que el gobierno de México tiene diferencias con algunos gobiernos, como en el caso de Perú, "porque, de manera injusta, por clasismo, por racismo, se mantiene en la cárcel al presidente que eligieron democráticamente los peruanos", subrayó.

Sin embargo, destacó que generalmente se mantienen buenas relaciones con todos los países.

López Obrador explicó que en estos casos se invita a todos los líderes y, posteriormente, ellos deciden si asistirán o no. Esto forma parte de la política diplomática de México, indicó.

El mandatario recordó que hace un año, durante el desfile militar por la Independencia de México, se extendió una invitación a delegaciones de varios países, incluida Rusia. Esto provocó una gran controversia, ya que participaron militares rusos en el desfile.

Asimismo, mencionó que en su momento propuso convocar al primer ministro de India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU para que establecieran comunicación, buscaran acuerdos y trabajaran para detener la guerra, con el fin de evitar que el sufrimiento continuara en Ucrania y Rusia.

EMBAJADA DE UCRANIA PIDE QUE MÉXICO RECONOZCA A PUTIN COMO UN CRIMINAL

Cabe señalar que ayer, la Embajada de Ucrania en México publicó un comunicado en el que expresó que espera que el Gobierno de México reconozca a Vladímir Putin como un criminal de guerra. Recalcando que existe una orden de arresto contra Putin por sospechas de secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, emitida por la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción es reconocida por México.

"Este vergonzoso crimen será una de las numerosas razones por las cuales Putin, junto con el resto de la cúpula político-militar de Rusia algún día tendrán que enfrentar la justicia al haber lanzado una invasión a gran escala de Ucrania, sancionado el bombardeo, fusilamiento, torturas, violaciones y saqueo del pueblo ucraniano", dice el comunicado.

En relación con la información surgida sobre la decisión de invitar a Vladimir #Putin a la toma de posesión de la Dra. Claudia #Sheinbaum como nueva presidenta de #México, así como para responder a las varias consultas de los medios de comunicación informamos lo siguiente: pic.twitter.com/ml99mbrlAX — Embajada de Ucrania en México (@UKRinMEX) August 7, 2024