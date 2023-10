Visa americana: Embajada de Estados Unidos en México emite ultimátum; está cancelando citas

A todas aquellas personas que tienen planeado tramitar su visa por primera vez o renovarla, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un ultimátum, pues si no agendan la cita para entrevista, podrían perder lo pagado para gestionarla.

Y es que aún hay persona que pagaron, pero dado a que las citas están muy alejadas, esperan a que se aproxime para agendarla; sin embargo, podrían llevarse una desagradable sorpresa.

De acuerdo con la Embajada norteamericana, hace unas semanas se emitió una nueva vigencia para el proceso, para quienes tramitan de primera vez o que deben renovar su visa.

Según la información, si pagaste la visa o la vas a renovar, este pago tendrá vigencia de un año, a partir del 1 de octubre de 2023, por lo que si pagaste el trámite antes del 1 de octubre, pero de 2022, si no agendaste cita podrías perder tu dinero.

Así las cosas, si no has hecho tu cita para la entrevista de aceptación o no de visa, es importante decirte que si pagaste el trámite antes del 1 de octubre de 2022, a la de ya contemples agendarla, pues este plazo vencerá.

Según la Embajada de Estados Unidos en México, muchas personas esperan a apartar su cita cuando estén en una fecha cercana; sin embargo, no la recomendación es hacerla de inmediato, pues las citas ahora esta hasta el año 2025; si no lo haces, pues prepárate para perder 185 dólares (3 mil 222 pesos mexicanos).