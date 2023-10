Visa americana: el trámite tendrá un fuerte cambio a partir del 1 de octubre

Si estás en las vísperas de tramitar tu visa americana de turista con el fin de viajar a los Estados Unidos, o ya has iniciado el proceso, pero aún no tienes agendada tu cita con las autoridades americanas, debes saber que la Embajada anunció un fuerte cambio que entrará en vigor a partir de este primero de octubre.

Recientemente la Embajada de Estados Unidos anunció que el trámite de la visa americana sufrirá un cambio fuerte que se deriva como consecuencia de los estragos que causó la pandemia mundial del Covid-19.

Por tal motivo, y con la finalidad de normalizar el proceso de trámite de la visa americana, las autoridades de Estados Unidos implementarán un cambio sustancial que comenzará a aplicarse a partir del primero de octubre de 2023.

La Embajada de Estados Unidos en México puntualizó que esta modificación al proceso para la expedición de la visa americana, aplica para las tarifas de las visas de no inmigrantes, mismas que incluyen las de turista, de estudiante, incluso las de trabajo temporal.

¿CUÁL ES EL CAMBIO?

El cambio en el trámite de la visa americana anunciado por la Embajada a través de sus canales oficiales, consiste en que el pago de la tarifa de la misma tendrá vigencia únicamente por un año.

"A partir del 1 de octubre, las tarifas de las visas de no inmigrante volverán a tener vigencia de solamente 365 días. Si has pagado la tarifa antes del 1 de octubre de 2022, eso significa que esa tarifa ya no va a tener vigencia", señaló la Embajada.

En caso de que no hicieras uso del pago que ya se realizó y que con la modificación vence este primero de octubre, el sistema te impedirá agendar la cita, lo que implica que deberás volver a pagar el trámite de la visa americana ya con el aumento de precio.

El precio del trámite de la visa americana tendrá un costo de 185 dólares a partir de este primero de octubre.