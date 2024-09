Visa americana: ¿cuál es el error que debes evitar en la entrevista?

En la entrevista para la visa americana, el personal autorizado de la embajada se encargará de realizar las preguntas pertinentes, un proceso que para muchos puede implicar muchos nervios, ya que la forma en que actúas y respondas podría beneficiar o perjudicar el proceso.

Por esa razón, al momento de acudir a la cita de la visa americana, hay que tener especial cuidado. Para evitar cualquier inconveniente, te revelaremos que debes evitar decir durante la entrevista, para prevenir ser rechazados.

¿CUÁLES SON LAS PREGUNTAS QUE HACEN EN LA ENTREVISTA?

Aunque en cada caso varía, es común que durante la entrevista realicen una serie de preguntas, que en muchos casos suelen repetirse, de las cuales se destacan las siguientes:

¿Cuál es el propósito de su viaje?

¿Cuál es tu ocupación? Claramente, preguntarán sobre el sueldo.

¿Cómo planear financiar tu viaje?

¿Cuentas con familia o amigos que vivan en el país?

Como ya lo habíamos mencionado es algo que cambiará, ya que cada caso y solicitud es diferente, es posible que a algunos les pregunten sobre el tema legal que tengan en el país, la situación financiera, entre otros. Por eso es importante estar atentos y alerta a las noticias que se proporcionen.

¿QUÉ ERROR SE COMETE EN LA ENTREVISTA DE LA VISA AMERICANA?

En la visa americana es indispensable acudir a la cita de la entrevista, uno de los puntos cruciales es llegar a buena hora a la cita, ya que llegar tarde podría generar múltiples efectos negativos en el proceso.

Al llegar en tiempo y forma a las oficinas, algunos podrían considerar que la falta de papeles podría perjudicar, aunque es algo importante, hay otros factores que de igual manera afectan notablemente tu entrevista.

Una de las claves para una buena entrevista, es ir preparado con toda la información, es decir, tu fecha tentativa de viaje, en donde te hospedarías, el motivo de tu traslado y el día en que te regresarías. El no llevar toda la información necesaria o no dar detalles, podría perjudicar la percepción del entrevistador, además para ellos es importante saber el día en que planear regresar, para cerciorarse de que no te quedarás de forma indefinida.

En todo momento sé claro al momento de dar información, puedes practicar previamente con familiares para que tengas mayor confianza y evitar que los nervios se apoderen de ti, también no menciones las veces que se te ha negado la visa de USA, aunque es información que ellos ya conocen, esto generaría puntos negativos en tu visa. ¡Enfócate en todo lo positivo!

Otro punto importante es que no intentes mentir, todo el personal encargado cuenta con habilidades o métodos, así que es muy probable que se den cuenta, mejor evita problemas que afectarán tu visa.