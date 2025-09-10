VIDEOS | Momento exacto de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La tarde de este miércoles 10 de septiembre una pipa que transportaba gas en el puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se accidentó, desencadenando una fuga de gas; la unidad explotó e incendió la nube de combustible, dejando como saldo preliminar 57 lesionados, sin víctimas mortales.

De acuerdo con la información, el siniestro obligó a las autoridades al cierre del tráfico en ambos sentidos de la carretera México-Puebla, así como en la calzada Ermita-Iztapalapa, entre otras arterias viales del oriente de la capital del país.

A través de redes sociales, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, informó que, por seguridad de los usuarios, el servicio en la estación Santa Marta de la Línea A del Metro, así como en el Trolebús y el Cablebús fue suspendido.

"Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #Trolebús, #Cablebús CDMX y @MetroCDMX en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación".

A raíz del cierre de las vialidades cercanas al sitio de la explosión, autoridades de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas que tomaran rutas alternas.

Pese a la magnitud del estallido, una vez que la pipa siniestrada fue retirada del sitio del percance, el tráfico fue restablecido con normalidad, controlado por elementos de la dependencia capitalina.

En el sitio del percance trabajaron autoridades, Bomberos, Protección Civil y la propia SSC, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar el incendio, retirar la pipa y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

LAS IMÁGENES DE LA EXPLOSIÓN

La magnitud de la tragedia quedó registrada desde distintos ángulos por cámaras tanto de videovigilancia, como de automovilistas que sacaron sus celulares en cuanto vieron el accidente.

Además, captaron cuando una nube de gas se expandió varios metros a la redonda, la cual se quemó al instante de que la pipa estalló. Las imágenes hablan por sí solas.

| EXPLOSIÓN DE PIPA EN IZTAPALAPA DEJA VARIOS LESIONADOS.



Una pipa con 49,500 L de gas explotó cerca del paradero de Santa Martha. El hecho dejó un saldo de 57 lesionados, 19 graves, 18 vehículos afectados informó Clara Brugada #Iztapalapa

INFO - @Radio_Formula

Redes pic.twitter.com/Gnj6CtjTqI — Guillermo Silva Reportero (@reportero_silva) September 10, 2025

MOMENTO EXACTO: Explota pipa de gas bajo el Puente de La Concordia en Iztapalapa. El fuego alcanzó autos, usuarios del Metro Santa Martha y cables del Trolebús. Mira el VIDEO del impacto aquí Video: Especial #Iztapalapa #CDMX #Explosión #Emergencia pic.twitter.com/QjdLl1DaiT — Amexi Noticias (@AmexiNoticias) September 10, 2025

Explota una pipa de gas en la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.



Hay cierre total de la circulación, tome precauciones si se dirige hacia la zona.??#ÚltimaHora #México #Puebla #Explosión #CDMX

: La red. pic.twitter.com/AJnT4yvfGX — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 10, 2025

Este fue el momento del accidente de la pipa de gas a la altura del puente de la Concordia en #Iztapalapa; la pesada unidad explotó.



El saldo hasta el momento es de 18 personas lesionadas.



Vía @PLATA11CDMX https://t.co/Eli5Qangoc pic.twitter.com/f2SuuVyULG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025