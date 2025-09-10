VIDEOS | Momento exacto de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La tarde de este miércoles 10 de septiembre una pipa que transportaba gas en el puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se accidentó, desencadenando una fuga de gas; la unidad explotó e incendió la nube de combustible, dejando como saldo preliminar 57 lesionados, sin víctimas mortales.
De acuerdo con la información, el siniestro obligó a las autoridades al cierre del tráfico en ambos sentidos de la carretera México-Puebla, así como en la calzada Ermita-Iztapalapa, entre otras arterias viales del oriente de la capital del país.
A través de redes sociales, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, informó que, por seguridad de los usuarios, el servicio en la estación Santa Marta de la Línea A del Metro, así como en el Trolebús y el Cablebús fue suspendido.
"Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #Trolebús, #Cablebús CDMX y @MetroCDMX en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación".
A raíz del cierre de las vialidades cercanas al sitio de la explosión, autoridades de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas que tomaran rutas alternas.
Pese a la magnitud del estallido, una vez que la pipa siniestrada fue retirada del sitio del percance, el tráfico fue restablecido con normalidad, controlado por elementos de la dependencia capitalina.
En el sitio del percance trabajaron autoridades, Bomberos, Protección Civil y la propia SSC, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar el incendio, retirar la pipa y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.
LAS IMÁGENES DE LA EXPLOSIÓN
La magnitud de la tragedia quedó registrada desde distintos ángulos por cámaras tanto de videovigilancia, como de automovilistas que sacaron sus celulares en cuanto vieron el accidente.
Además, captaron cuando una nube de gas se expandió varios metros a la redonda, la cual se quemó al instante de que la pipa estalló. Las imágenes hablan por sí solas.