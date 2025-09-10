Sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia sufren atentado armado en Zinapécuaro

La noche del 9 de septiembre de 2025, un violento ataque armado contra dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia conmocionó a la comunidad michoacana. El atentado ocurrió en las inmediaciones de Zinapécuaro, cuando el vehículo en el que viajaban los religiosos fue interceptado por sujetos armados de identidad desconocida, quienes abrieron fuego en su contra.

Durante el ataque, uno de los sacerdotes resultó herido en ambas piernas, sin embargo, ambos lograron avanzar algunos kilómetros antes de abandonar el coche y ponerse a salvo.

Posteriormente, pudieron comunicarse con la Fiscalía del Estado, que acudió al lugar de manera inmediata. Los religiosos fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde recibieron atención médica. Actualmente se reporta que ambos están fuera de riesgo.

ARQUIDIÓCESIS CONDENA EL HECHO

La Arquidiócesis de Morelia, mediante un comunicado oficial, manifestó su condena y desaprobación a estos hechos de violencia que atentan contra la vida. "Hacemos un llamado a la paz y a la conversión de los responsables", señaló la institución eclesiástica.

Hasta el momento, se desconoce la causa o el móvil del atentado. La Fiscalía del Estado de Michoacán ya investiga lo sucedido.

Este ataque se suma a la ola de violencia que afecta a la región, generando preocupación entre la sociedad y la Iglesia, que pide respeto a la vida y el cese de la violencia en la entidad.