Nacional / México

VIDEOS | Así fue la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Senado desde diferentes ángulos

Entre reclamos, golpes y empujones, un trabajador del recinto resultó con lesiones; ambos responsabilizaron al otro de iniciar la reyerta

Ago. 27, 2025
En un escándalo se ha convertido la pelea que se registró entre el morenista Gerardo Fernández Noroña y el priista Alejandro "Alito" Moreno, quienes se fueron a las manos al término de la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República.

A raíz de lo ocurrido, inmediatamente Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, y el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) convocaron a conferencia de prensa, en la que cada uno dio su versión de los hechos y lo que procedería en consecuencia.

Fernández Noroña aseguró que lo ocurrido es un hecho sin precedentes, por lo que tanto él, como Emilio González, trabajador del Senado, quien resultó con lesiones al tratar de evitar el pleito, interpondrán denuncia formal y solicitará el desafueron de su homólogo trocolor.

La situación ha sido abordada por medios de información tanto nacionales, como internacionales, que en sus títulos de noticia señalan al presidente nacional del PRI como el responsable de iniciar la agresión.

ASÍ SE VIO LA PELEA DE NOROÑA Y "ALITO" DESDE DISTINTOS ÁNGULOS

La trifulca se ha viralizado en redes, pero no nada más de un lado, sino que fueron desde distintos ángulos, ya que varios de los presentes, entre medios y legisladores, tomaron videos de la pelea.

En las imágenes se ve a "Alito" a un lado de Fernández Noroña cuando al término de la sesión entonaban el Himno Nacional; en cuanto se cantó la estrofa "al sonoro rugir del cañón", termina la reunión y el priista aborda al morenista.

"Alito" recalama a al presidente de la Mesa Directiva: "Te estoy pidiendo la palabra", luego le hizo varios señalamientos con las manos; Fernández Noroña le contesta, lo que hace que el priista le tironee del brazo, provocando que el morenista le dijera retirándole la mano: "No me toques", y entonces se desató la reyerta.

Los videos desde distintos ángulos muestran quién inició la pelea, y quiénes participaron en ella además de Alito, y cómo agredieron al trabajador del Senado cuando este, empujado hasta el suelo por el senador priista, lo agreden.

Las imágenes son más que reveladoras. Juzgue usted:

