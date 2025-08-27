  • 24° C
Nacional / México

Fernández Noroña anuncia que denunciará a "Alito" Moreno y que buscará su desafuero

La situación se da luego después del pleito que el senador morenista tuviera con su homónimo priista, al término de la sesión

Ago. 27, 2025
Fernández Noroña anuncia que denunciará a "Alito" Moreno y que buscará su desafuero

Luego de la trifulca que se desató la tarde de este miércoles 27 de agosto, al término de la sesión en el Senado de la República en que protagonizaron los senadores Alejandro "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña, este último anunció que denunciará formalmente a su contraparte.

Durante una conferencia de prensa, ofrecida tras lo ocurrido en el recinto legislativo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que la medida obedece a que no se repitan hechos de esta naturaleza, pues no es inconcebible la violencia entre legisladores.

Secundado por la bancada de Morena, dijo que procederá legalmente contra el también presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI); además, dijo que se citará con urgencia a la Comisión Permanente para estudiar el caso, ya que buscará que "Alito" sea desaforado, así como del resto de senadores priistas que participaron en la trifulca.

imagen-cuerpo

"Emiliano González González (trabajador del Senado que fue agredido) presentará la denuncia hoy mismo y yo también (...) No había existido un precedente de esta gravedad. El viernes vamos a convocar a sesión de la Comisión Permanente a las nueve y media sólo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera", expuso el senador.

Por otra parte, Fernández Noroña explicó que lo que ocurrió en el Senado es un hecho sin precedente, algo que le pareció planeado, ya que había provocaciones.

imagen-cuerpo

"No fue un asunto al calor del debate, fue una agresión planeada. Cerraron el camino para que Alejandro Moreno pudiera golpearme y después dijeran que fue un enfrentamiento".

El senador y presidente de la Mesa Directiva reiteró las denuncias, en tanto que el diputado federal por Morena, Leonel Godoy, dijo que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) protección para Fernández Noroña.

Edel Osuna
Edel Osuna
