  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Alito Moreno responsabiliza a Fernández Noroña por agresión en el Senado y acusa persecución del Estado

El líder priista aseguró que el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de Morena para imponer el silencio

Ago. 27, 2025
Imagen de segundos antes de que se diera el pleito entre ambos legisladores.
Imagen de segundos antes de que se diera el pleito entre ambos legisladores.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de iniciar una agresión física durante una sesión en la Cámara de Senadores , afirmando que "lanzó el primer empujón por cobarde".

Moreno señaló que la confrontación se dio luego de que legisladores de Morena alteraran el orden del día de manera sorpresiva, con la supuesta intención de bloquear la participación de la oposición.

Durante una conferencia de prensa, Moreno explicó que su intención era intervenir por última vez antes de que se levantara la sesión, pero Fernández Noroña, presidiendo la Mesa Directiva en ese momento, se negó a otorgar la palabra. "Este cobarde, cínico y patán levantó la sesión sin permitir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios", denunció.

El líder priista aseguró que el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de Morena para imponer el silencio y censurar a la oposición. "Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña: con gritos, trampas y violencia", sentenció.

ACUSA AL ESTADO DE PERSEGUIRLO POLÍTICAMENTE

Además, acusó al gobierno federal de utilizar el aparato del Estado para perseguirlo políticamente por alzar la voz. "No me van a intimidar. Siempre responderé de frente, con carácter y sin miedo para defender a México", afirmó.

Moreno también hizo referencia a los ataques constantes de Noroña hacia periodistas y figuras públicas, como Azucena Uresti, El Universal, La Tribuna de Campeche y la senadora Lilly Téllez.

Por su parte Gerardo Fernández Noroña dijo que se trató de una "cobarde agresión" hacia su persona y que no es válido que se vea como un enfrentamiento cuando los videos claramente dejan ver que fue el legislador priista quien inició el problema. Se espera que en unos minutos más el senador haga una videoconferencia para explicar su versión de los hechos. 

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Gusano barrenador: aumentan casos en México y superan los 40 en todo el país
Nacional / México

Gusano barrenador: aumentan casos en México y superan los 40 en todo el país

Agosto 27, 2025

Hasta este momento es Chiapas la mayor Entidad con el mayor número de personas afectadas por este tipo de larva de mosca que come carne

Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrentan a golpes en plena sesión en el Senado
Nacional / México

Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrentan a golpes en plena sesión en el Senado

Agosto 27, 2025

Con el Himno Nacional de fondo, los legisladores discutieron y terminaron en jaloneos y manotazos durante una intensa sesión este miércoles

Mes del testamento: ¿de cuánto es el descuento para tramitar el documento?
Nacional / México

Mes del testamento: ¿de cuánto es el descuento para tramitar el documento?

Agosto 27, 2025

Esta campaña tiene como objetivo fomentar en la población la cultura de la previsión y la legalidad, asegurando sus bienes en caso de fallecer