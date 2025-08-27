Alito Moreno responsabiliza a Fernández Noroña por agresión en el Senado y acusa persecución del Estado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de iniciar una agresión física durante una sesión en la Cámara de Senadores , afirmando que "lanzó el primer empujón por cobarde".
Moreno señaló que la confrontación se dio luego de que legisladores de Morena alteraran el orden del día de manera sorpresiva, con la supuesta intención de bloquear la participación de la oposición.
Durante una conferencia de prensa, Moreno explicó que su intención era intervenir por última vez antes de que se levantara la sesión, pero Fernández Noroña, presidiendo la Mesa Directiva en ese momento, se negó a otorgar la palabra. "Este cobarde, cínico y patán levantó la sesión sin permitir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios", denunció.
El líder priista aseguró que el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de Morena para imponer el silencio y censurar a la oposición. "Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña: con gritos, trampas y violencia", sentenció.
ACUSA AL ESTADO DE PERSEGUIRLO POLÍTICAMENTE
Además, acusó al gobierno federal de utilizar el aparato del Estado para perseguirlo políticamente por alzar la voz. "No me van a intimidar. Siempre responderé de frente, con carácter y sin miedo para defender a México", afirmó.
Moreno también hizo referencia a los ataques constantes de Noroña hacia periodistas y figuras públicas, como Azucena Uresti, El Universal, La Tribuna de Campeche y la senadora Lilly Téllez.
Por su parte Gerardo Fernández Noroña dijo que se trató de una "cobarde agresión" hacia su persona y que no es válido que se vea como un enfrentamiento cuando los videos claramente dejan ver que fue el legislador priista quien inició el problema. Se espera que en unos minutos más el senador haga una videoconferencia para explicar su versión de los hechos.