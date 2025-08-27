Alito Moreno responsabiliza a Fernández Noroña por agresión en el Senado y acusa persecución del Estado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno , acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de iniciar una agresión física durante una sesión en la Cámara de Senadores , afirmando que "lanzó el primer empujón por cobarde".

Moreno señaló que la confrontación se dio luego de que legisladores de Morena alteraran el orden del día de manera sorpresiva, con la supuesta intención de bloquear la participación de la oposición.

Durante una conferencia de prensa, Moreno explicó que su intención era intervenir por última vez antes de que se levantara la sesión, pero Fernández Noroña, presidiendo la Mesa Directiva en ese momento, se negó a otorgar la palabra. "Este cobarde, cínico y patán levantó la sesión sin permitir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios", denunció.

El líder priista aseguró que el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de Morena para imponer el silencio y censurar a la oposición. "Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña: con gritos, trampas y violencia", sentenció.

Hoy en la Cámara de Senadores pasó lo que todos vieron, y es importante explicarlo con claridad.



Había un orden del día aprobado. Minutos antes de llegar al punto correspondiente, Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse.... — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 27, 2025

ACUSA AL ESTADO DE PERSEGUIRLO POLÍTICAMENTE

Además, acusó al gobierno federal de utilizar el aparato del Estado para perseguirlo políticamente por alzar la voz. "No me van a intimidar. Siempre responderé de frente, con carácter y sin miedo para defender a México", afirmó.

Moreno también hizo referencia a los ataques constantes de Noroña hacia periodistas y figuras públicas, como Azucena Uresti, El Universal, La Tribuna de Campeche y la senadora Lilly Téllez.

Por su parte Gerardo Fernández Noroña dijo que se trató de una "cobarde agresión" hacia su persona y que no es válido que se vea como un enfrentamiento cuando los videos claramente dejan ver que fue el legislador priista quien inició el problema. Se espera que en unos minutos más el senador haga una videoconferencia para explicar su versión de los hechos.

Alejandro "Alito" Moreno aclara que confrontó a Gerardo Fernández Noroña.



"Lo confronté porque es un cobarde, le faltó el respeto a las legisladoras, a las mujeres, porque faltó a un cumplimiento (...) Cada día vamos a ser más inflexibles porque no respetan", afirmó el... pic.twitter.com/SnlDana1Ss — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2025