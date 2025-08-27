Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrentan a golpes en plena sesión en el Senado

La sesión de la Comisión Permanente en el Senado se convirtió en escenario de un inusual enfrentamiento entre Alejandro "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña, quienes se enfrascaron en una discusión que terminó en jaloneos y empujones, justo mientras se entonaba el Himno Nacional.

Alito debe terminar en la cárcel pic.twitter.com/7MMoTaoSxM — Callito (@callodehacha) August 27, 2025

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 27 de agoso, al término de los trabajos legislativos del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

En plena transmisión en vivo del Canal del Congreso, se observó cómo Moreno, dirigente nacional del PRI, reclamó a Noroña no haberle cedido la palabra: "Te estoy pidiendo la palabra", exclamó.

Acto seguido, el priista realizó señalamientos con la mano y un jaloneo de brazo hacia el morenista, quien respondió molesto: "No me toques". De inmediato comenzaron los empujones.

Esto es inadmisible. Alito no sólo golpeó a Gerardo Fernández Noroña, sino que también tumbó a un trabajador del Senador y, en el piso, lo pateó.@alitomorenoc debe ser castigado por esto. Es una agresión terrible a @fernandeznorona y al trabajador del Senado.#AlitoAlaCarcel. pic.twitter.com/9KeE6Y6hot — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 27, 2025

FRICCIONES ENTRE MORENO Y NOROÑA

Este incidente fue la culminación de una serie de intercambios verbales que se habían dado previamente.

Durante la sesión, Fernández Noroña ironizó sobre la militancia tricolor tras la salida de Néstor Camarillo de la bancada priista, lo que desató la reacción de Moreno.

El priista le exigió explicaciones sobre su relación con Nicolás Maduro y Manuel Bartlett, a quienes calificó como "dictador" y "símbolo de la corrupción".

A través de redes sociales, "Alito" escaló el tono, calificando a Noroña como "farsante, delincuente con fuero y vividor profesional".

Incluso lo acusó de mantener vínculos con personajes criminales y de ser incongruente, pues mientras presume austeridad, compró una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos.

"Noroña apesta a lo que realmente es: un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena", sentenció Moreno en un mensaje incendiario.

Este episodio no sólo evidenció la tensión política entre PRI y Morena, sino que dejó una imagen poco común en el Congreso: dos legisladores enfrascados en un pleito físico en uno de los momentos más solemnes, el canto del Himno Nacional.