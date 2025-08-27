Mes del testamento: ¿de cuánto es el descuento para tramitar el documento?

El mes del testamento es una campaña anual que se celebra en México durante el mes de septiembre, durante este período de días, los notarios de todo el país ofrecen precios reducidos y horarios extendidos para facilitar el proceso del testamento. Esto permite a los ciudadanos acceder más fácilmente a este documento y dejar en orden sus bienes.

La iniciativa surge de un convenio entre la Secretaría de Gobernación, a través del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y los notarios de cada Estado. La campaña busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de poder disponer de sus bienes y derechos para después de su fallecimiento; para hacer esto, se ofrece un descuento en el proceso de obtención del documento.

¿DE CUÁNTO ES EL DESCUENTO DURANTE EL MES DEL TESTAMENTO?

El testamento es un acto personal, libre y revocable, por medio del cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Al hacerlo, se garantiza la seguridad jurídica y se evitan conflictos familiares innecesarios, además de que se protege el patrimonio de la familia.

Durante el mes del testamento es una excelente oportunidad para aprovechar las facilidades que se ofrecen; esto debido a que los notarios de todo el país ofrecerán un descuento para el trámite del documento. Según lo señalado, los precios se reducen hasta un 50%.

VENTAJAS DE HACER UN TESTAMENTO

La principal ventaja de tener un testamento es la protección del patrimonio familiar. Al redactar este documento legal, la persona puede decidir de forma clara y precisa cómo se repartirán sus bienes, propiedades y derechos. Esto asegura que la herencia llegue a las personas que realmente desea, evitando que los bienes pasen a manos de quienes no quiere

Es por ello que las autoridades recomiendan a los ciudadanos aprovechar el mes del testamento, accediendo a un descuento en el trámite y facilidades para hacer el trámite más sencillo. Se recomienda a la ciudadanía aprovechar estos beneficios; además de consultar https://www.gob.mx/testamento para obtener más información.