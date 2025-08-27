  • 24° C
Nacional / México

Beatriz Gutiérrez Müller se baja de la contienda por la rectoría de la BUAP

La también académica e investigadora de la BUAP estaba agendada para entrevistarse con la comisión a las 13:45 horas pero no acudió

Ago. 27, 2025
La esposa del expresidente López Obrador apareció en la lista de citados a presentar propuestas.
La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, no buscará la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2025-2029, según confirmaron fuentes de la institución.

Aunque su nombre apareció entre los nueve aspirantes postulados por la comunidad universitaria, Gutiérrez Müller no acudió a la cita programada con la Comisión de Auscultación este miércoles 27 de agosto, donde cada candidato debía presentar su proyecto y razones para ocupar el cargo.

La también académica e investigadora de la BUAP estaba agendada para entrevistarse con la comisión a las 13:45 horas, sin embargo, se confirmó que no asistió, lo que implica su exclusión del proceso electoral interno.

EL REQUISITO QUE NO PUDO CUMPLIR

De acuerdo con los lineamientos establecidos, uno de los requisitos clave para continuar en la contienda es presentar una constancia oficial de antigüedad y nombramiento vigente como profesora investigadora, documento que Gutiérrez Müller no entregó.

Cabe destacar que en este proceso las postulaciones pueden ser realizadas por cualquier miembro de la comunidad universitaria, sin que esto implique necesariamente el consentimiento o interés de la persona propuesta.

Entre los aspirantes que sí continúan en el proceso se encuentra la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, quien cuenta con amplio respaldo de la comunidad universitaria para reelegirse en el cargo.

César Leyva
