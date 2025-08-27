  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Nivel de almacenamiento en presas del Cutzamala hoy 27 de agosto de 2025

El sistema tiene un papel estratégico, ya que aporta cerca del 25 por ciento del agua que consumen los habitantes del Valle de México

Ago. 27, 2025
El incremento en los niveles de almacenamiento brinda un respiro temporal a la región.
El incremento en los niveles de almacenamiento brinda un respiro temporal a la región.

El sistema Cutzamala, una de las fuentes más importantes de abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana del Valle de México, registra este 27 de agosto de 2025 un nivel de almacenamiento de 557.119 millones de metros cúbicos, equivalente al 71.02% de su capacidad total.

Este porcentaje representa una recuperación significativa en comparación con meses pasados, gracias a las lluvias de agosto.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres principales presas del sistema presentan los siguientes niveles:

  • Villa Victoria: 118.993 Mm³, con un 64.07% de llenado.
  • Valle de Bravo: 311.653 Mm³, alcanzando un 79.02%.
  • El Bosque: 126.473 Mm³, equivalente al 62.49%.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN AGOSTO

En términos de precipitación acumulada durante agosto, los registros son de 181.3 mm en Villa Victoria, 303.1 mm en Valle de Bravo y 111.5 mm en El Bosque. Estos aportes han sido clave para mejorar la disponibilidad de agua, sobre todo en Valle de Bravo, que es la presa con mayor capacidad de almacenamiento del sistema.

El Cutzamala tiene un papel estratégico, ya que aporta cerca del 25 por ciento del agua que consumen los habitantes del Valle de México.

Por ello, el incremento en los niveles de almacenamiento brinda un respiro temporal a la región, aunque especialistas insisten en que es necesario mantener el uso responsable del recurso, pues la variabilidad climática y los periodos de sequía pueden revertir rápidamente estas cifras.

imagen-cuerpo

PANORAMA FAVORABLE

La Conagua recordó que el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del sistema es de 1400 millones de metros cúbicos, lo que significa que, aunque se han alcanzado más del 70 por ciento de los niveles ordinarios, todavía queda un margen por recuperar en los próximos meses.

Se puede decir que, de manera general, el almacenamiento actual del Cutzamala refleja un panorama más favorable para el cierre de la temporada de lluvias, pero también un recordatorio de la importancia de la gestión integral del agua en beneficio de millones de habitantes.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Fernández Noroña anuncia que denunciará a "Alito" Moreno y que buscará su desafuero
Nacional / México

Fernández Noroña anuncia que denunciará a "Alito" Moreno y que buscará su desafuero

Agosto 27, 2025

La situación se da luego después del pleito que el senador morenista tuviera con su homónimo priista, al término de la sesión

Beatriz Gutiérrez Müller se baja de la contienda por la rectoría de la BUAP
Nacional / México

Beatriz Gutiérrez Müller se baja de la contienda por la rectoría de la BUAP

Agosto 27, 2025

La también académica e investigadora de la BUAP estaba agendada para entrevistarse con la comisión a las 13:45 horas pero no acudió

Alito Moreno responsabiliza a Fernández Noroña por agresión en el Senado y acusa persecución del Estado
Nacional / México

Alito Moreno responsabiliza a Fernández Noroña por agresión en el Senado y acusa persecución del Estado

Agosto 27, 2025

El líder priista aseguró que el incidente no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de Morena para imponer el silencio