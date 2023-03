VIDEO. Mujer policía llora porque compañeros "polis" le quitaron la placa de su carro

Un viejo dicho refiere que "entre gitanos no se leen la mano"; sin embargo, unos oficiales de vialidad optaron por hacer lo correcto y decidieron multar a una mujer policía y retirarle la placa de su vehículo; ella rompió en llanto y dijo que "no hay compañerismo".

Al verse totalmente "desprotegida" por sus propios colegas, la mujer contó su historia en redes sociales, y refirió que "no es correcto" que eso pase entre compañeros, que no hagan "crueldades", a la vez que exigía a los tránsitos un poco de consideración.

Sin embargo, la respuesta de los uniformados fue que se había estacionado en un lugar prohibido, pues era un camellón, por lo que la multa aplica aunque fuera policía.

"Qué mala onda que los propios compañeros me quiten la placa de mi particular. Qué mala onda si no informan. Qué mala onda que entre compañeros nos hagamos la maldad. Le estoy preguntando a compañeros y ya se va la unidad. Ya me quitaron la placa. Qué mala onda. Los voy a exhibir para que vean", contó la oficial.

El incidente causó polémica y dividió las redes, pues mientras unos se declararon a favor, otros usuarios no dejaron pasar la oportunidad para referirse a hechos particulares, pues señalaron que la ley debía ser pareja, a la vez que le dijeron que "así se siente pagar dos mil pesos de multa cuando ganas mil 900 a la quincena".