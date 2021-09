VIDEO. Mujer graba a elemento de la GN en plena extorsión

Supuestamente, metros antes los había detenido y les había exigido el pago de mil pesos por dejarlos continuar su camino, pero el conductor de la unidad solamente traía consigo 800 pesos, mismos que le entregó.

Sin embargo, metros más adelante volvió a pararlos y les exigió el pago completo, por lo que la esposa del chofer, que lo acompañaba, grabó al agente para poner en evidencia su mal proceder.

"No señor, ya se le pagó. Nosotros no tenemos dinero ni para comer. ¿Ahora qué quiere? ¿Por qué lo anda siguiendo?", se escucha decir a la mujer, mientras el agente de la GN le dice que no lo grabe y trata de arrebatarle el celular, pero ella se resiste y empieza un forcejeo.

Mientras el sujeto permanece arriba del tráiler discutiendo con la fémina para que le entregue el dispositivo, el esposo de la afectada y otro hombre lo bajan de la unidad y tratan de calmarlo.

El agente de la Guardia Nacional continúa amenazándolos y les advierte que borren el video, pero la mujer sigue grabando con la intención de viralizar el video y ponerlo en evidencia.

Por último, el sujeto es acompañado a su unidad por otro hombre, pero el chofer del tráiler los alcanza y lo ataca, por lo que se van a los golpes.

"Mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos", así grabaron a un elemento de la #GN en Calpulalpan, #Tlaxcala, cuando presuntamente estaba extorsionando al conductor de un camión para no detenerlo: pic.twitter.com/D8nVr5myDp — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 29, 2021

Según declaraciones de varios trabajadores del volante que se percataron del incidente, el chofer fue detenido por las dimensiones del vehículo, ya que no podía transitar por la carretera por la que iba, pero inconforme porque él pedía mil pesos para dejar que se marchara y solo le entregó 800, lo volvió a parar para exigirle el resto.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se comprometió a investigar sobre el hecho y tomar cartas en el asunto.