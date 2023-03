VIDEO. Heredero de "Dr. Simi" cumple sueño de héroe anónimo del sismo del 19S

Se trata del joven llamado Bryan Martínez Juárez, quien ahora cuenta con 23 años de edad, pero al momento del terremoto que estremeció la Ciudad de México, se convirtió en rescatista para ayudar en labores de rescate.

Quien lo visitó en su casa fue el propio CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien se hizo pasar como camarógrafo para escuchar su historia, pero también para cumplirle sus sueños.

De acuerdo con la historia de Bryan, que quedó consignada en el TikTok oficial del nieto de Víctor González Torres, refiere que el día del terremoto y tras la histeria inicial escuchó que el Colegio Rébsamen había colapsado y que había niños atrapados en su interior.

Como siempre le gustaron los pequeños, corrió a ofrecerse como rescatista voluntario; sin embargo, cuando estaba sacando algunos infantes, la estructura colapsó y lo aplastó, provocando que perdiera la movilidad total de su cuerpo.

El rescatista fue rescatado y llevado a un hospital, donde al despertar se enteró de lo grave de su condición, la cual fue mejorando hasta tener movilidad en los brazos, pero sin volver a caminar.

"Desperté y estaba cuadrapléjico... Con el tiempo me empecé a recuperar un poco, pero no del todo; no soy capaz de sentarme por mí mismo, ni siquiera de voltearme a un lado", cuenta el joven al "camarógrafo".

Posteriormente, el valiente muchacho agregó: "No me fue del todo bien, pero pues... aquí estoy. Acepto lo que hice".

Visiblemente conmovido, González Herrera preguntó al héroe que si tenía algún sueño o si pudiera escribir una carta a Santaclós, qué le pediría, a lo que Bryan respondió: "siempre quise tener un Xbox".

Tras escucharle, Víctor González revela quién es y, también, que cumplirá los sueños del joven, además de proporcionarle lo que necesita, entre ellos una cama hospitalaria y una silla de ruedas.

Incrédulo, el joven respondió que le gustaría mucho recibir esas sorpresas, a lo que el directivo farmacéutico le dijo que con "mucho gusto y con todo el cariño del mundo" se lo iban a dar.

Luego, se aproximó al joven para agradecerle su valeroso acto y le obsequió un peluche del "Dr. Simi" vestido del superhéroe ficticio Superman.

Así, en dos videos, Víctor González cuenta en qué terminó todo y qué tipo de sorpresas le dio al héroe anónimo, que "merecen ser reconocidos", escribió.