VIDEO| Esta fue la reacción de Gustavo Macalpin tras ser despedido en vivo en televisión

Gustavo Macalpin, periodista y conductor de noticias en Canal 66, fue despedido de manera sorpresiva mientras conducía en vivo el programa Ciudadano 2.0. La interrupción, a cargo de Luis Arnoldo Cabada, director del canal, fue transmitida en tiempo real, y el momento rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de críticas y acusaciones de censura.

En medio del noticiero, tomó la palabra para agradecerle a Macalpin por sus siete años de trabajo, argumentando que "todo tiene un ciclo", e informándole que ese sería su último día al aire. La reacción de Macalpin fue de sorpresa, aunque mantuvo la compostura y expresó su agradecimiento a la audiencia.

El despido generó controversia en redes sociales, donde usuarios manifestaron su descontento por la forma en que se manejó la situación, y surgieron especulaciones de que el cese podría estar vinculado a comentarios recientes de Macalpin sobre Carlos Alberto Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

REACCIÓN DE GUSTAVO MACALPIN

A través de un video en X, antes Twitter, el periodista dijo lo siguiente. "Seguramente muchos de ustedes vieron el video por las redes sociales, en donde doy mi programa normal y al final en el último bloque aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña, y me dice, este es tu último día, así, sin previo aviso", expresó Macalpin.

"En segundo lugar, ¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente no lo sé, yo lo que hago es criticar la política, así que ustedes pueden sacar sus conclusiones".

"Algunos dicen porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California, yo dudo mucho que haya sido por algo de ayer. No creo que haya sido un tema de impulso, yo creo que es algo del dueño de la televisora que ya traía desde hace mucho tiempo, lo que si estoy muy seguro es que no fue porque yo hiciera mal mi trabajo, porque si algo me ha caracterizado todo este tiempo es por ser el más dedicado", aclaró el periodista.