VIDEO: AMLO cumple años y ciudadanos le cantan "Las Mañanitas"

Cuando el reloj marcaba las 6:00 horas, cientos simpatizantes del mandatario se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México y entre mariachis y música de banda, además de un pastel, entonaron la tradicional melodía.

PUBLICIDAD

También llevaban una lona alusiva a la ocasión, y luego el pastel lo colocaron en una mesa frente a Palacio; la torta estaba decorada con flores rojas y blancas, en alusión a los colores de Morena.

Llegan arreglos florales y globos a Palacio Nacional para festejar el cumpleaños 68 del presidente Andrés Manuel López Obrador #Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/Ukoe7JyyJq — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2021

Además, dentro del pastel también había una copia del libro escrito por López Obrador, A la mitad del camino.

Previamente, el día 8, el mandatario federal había pedido a sus seguidores que no le llevaran ni pasteles, ni música, pues no hacía falta, y explicó sus motivos.

"El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que mi mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero", llamó.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias... Que me da pena; que, así como me ven soy tímido y me da mucha pena", señaló.