VIDEO | "Lady Aurrera" se desviste en plena tienda tras ser acusada de robo

En redes sociales se ha vuelto vitral en las últimas horas un video en el que aparece una mujer, señalada como una presunta "fardera", quien supuestamente intentaba robar en Bodega Aurrera, pero fue descubierta por los guardias de seguridad.

En el clip, se ve a la mujer discutiendo con los vigilantes de la tienda, quienes le piden que se retire, pero ella se muestra agresiva y termina quitándose la ropa para demostrarles que no estaba robando.

El equipo de vigilancia le pide que se calme y se retire, pero, por el contrario, los ánimos de la mujer se salen de control y comienza a ofender y a golpear a los guardias, quienes no saben cómo controlar la situación.

Esto sucede ante la mirada de los clientes que se encontraban haciendo sus compras, algunos aprovecharon para grabar el momento y el video se viralizó rápidamente en redes, donde llamaron a la mujer como "Lady Aurrera".

Presuntamente este hecho sucedió en Bodega Aurrera de la colonia Las Torres, en la ciudad de Puebla.

SURGE EL MEME DE "LADY AURRERA"

Al hacerse viral el video, que apenas dura 1 minuto 20 segundos, en el que se ve a la furiosa mujer lanzando golpes y manotazos en el centro comercial mientras grita: "¡A mí no me toques!", los memes comenzaron a surgir, y un usuario le puso el mote de "Lady Aurrera".

"Esta es una historia más de esta jungla de asfalto, dónde #LadyAurrera, una ya conocida fardera en la zona se viste de Mamá-Lucha y nos regala un final inesperado no apto para menores de edad", dice la publicación en la que se muestra el video.

Esra es una historia más de esta jungla de asfalto, dónde #LadyAurrera una ya conocida fardera en la zona se viste de Mamá-Lucha y nos regala un final inesperado no apto para menores de edad... pic.twitter.com/2eC1eMXJgP — ?·.·´HeChIzErO`·.·? (@Hechizero_38) January 9, 2024

La situación se pone tan tensa que llega un momento en el que tanto el empleado, como la mujer se hacen de palabras y ofensas y las agresiones entre ambos suben de tono, con palabras altisonantes.

"A mí no me toques, cul..., o yo también me voy a pasar de v...".

A lo que el trabajador de la tienda le contesta: "Retírese pin... ratera", mientras responde a uno de los golpes que la mujer le lanza.

Acto seguido, la furiosa mujer amenaza con llevar a su familia al centro comercial mientras saca su celular y realiza una llamada.

Cuando los empleados le dicen que ya habían llamado a la Policía, la mujer comienza a desvestirse y se quita su blusa para quedar en brasier mientras amenaza a los trabajadores.

"Ahorita van a ver para que venga la tira y me encuentre, a mí me vale madres".

Sin embargo, las cosas no terminan ahí, pues ante la vista de todos los presentes la mujer se cubre con su blusa, pero se quita el brasier.

CONFUNDEN A "LADY AURRERA" CON HERLY RG

Posteriormente, algunas personas confundieron a esta mujer con la creadora de contenido Herly RG. Sin embargo, Herly desmintió esta información en su cuenta de Twitter, aclarando que no es ella la implicada en el incidente, aunque le causó gracia la confusión.

A veces Twitter es magia jajaja pic.twitter.com/WFAZTugaxd — ?el?ssa ?s?? (@MelbondG) January 9, 2024

"Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por qué luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo no mmn jajajajajajjajaaja estoy atacada de risa, en fin, me hicieron mi día, gracias les amo besites", escribió en su cuenta de X.

Oigan y aclaro lo de la doñita que anda peleando en el Aurrerá por qué luego hay gente bien bestia jajajaja que si cree que soy yo no mmn jajajajajajjajaaja estoy atacada de risa en fin me hicieron mi día gracias les amo besites — Herly RG (@herly_rg) January 9, 2024

Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué sucedió con "Lady Aurrera", ni si la Policía acudió al centro comercial. Además, no hay información sobre alguna sanción para el empleado que estuvo involucrado en la situación y golpeó y empujó a la mujer.