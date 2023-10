VIDEO | Joven rescata a perro callejero en pleno huracán y lo lleva a casa

El pasado 25 de octubre, en las primeras horas de la madrugada, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, generando preocupación entre los residentes locales y los numerosos turistas que se encontraban en diversos hoteles, los cuales sufrieron graves daños debido al desastre natural.

Previamente, el huracán Norma había llegado a la península de Baja California como un huracán de categoría 1.

En medio de esta situación crítica, la atención de muchas personas se centró en los perritos callejeros que carecían de un refugio y protección durante el paso de la tormenta.

VIDEO SE VIRALIZA EN REDES

Una conmovedora historia de solidaridad surgió a través de la usuaria de TikTok @taniabarrera94, quien documentó su noble acción durante esta emergencia.

Utilizando la popular plataforma de redes sociales, la usuaria compartió un vídeo que mostraba a un perrito atemorizado enfrentando la lluvia y los vientos feroces que azotaban La Paz, Baja California Sur, durante la llegada del huracán Norma. Según la usuaria, el ´lomito´ no tenía ningún lugar donde resguardarse.

La mujer decidió intervenir y, después de llamar al perrito, notó que había otros cuatro caninos debajo de un automóvil. Dado que uno de ellos no cabía bajo el vehículo, se quedó afuera, y ella comentó: "Resguardé solo al que no cabía debajo del carro, al que estaba triste porque seguramente él no cabía. Yo lo veo feliz".

Posteriormente, compartió una imagen reconfortante del perrito, cubierto con una sábana y notablemente más tranquilo después de haber experimentado momentos de angustia.

En cuanto a los otros perros, la usuaria explicó que pertenecían a su vecino y logró llevarlos a su casa. Su acto de bondad fue ampliamente elogiado por cientos de internautas, quienes destacaron la importancia de cuidar a los animales en situaciones de emergencia.