VIDEO | Jaime Maussan impacta a legisladores durante su audiencia en la Cámara de Diputados

Aunque estaban informados de lo que escucharían la tarde de este martes, ninguno de los legisladores federales que integran la Cámara de Diputados estaba preparado para escuchar y ver lo que el periodista mexicano Jaime Maussan les dijo y mostró.

"El futuro podría ser extraordinario si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas", dijo en su oportunidad el investigador del fenómeno ovni (objeto volador no identificado), y reconoció lo que ya en Estados Unidos se había dicho hace en julio de 2023: que se tenía contacto con vida no humana.

Durante su audiencia pública, la primera que se celebra en el país, el periodista afirmó que si el Gobierno de la República reconoce que somos visitados por inteligencias no humana, se podría ahondar en el fenómeno ovni y hasta viajar a otros universos.

En el acto, Maussan juró decir la verdad, y señaló que el futuro para las próximas generaciones sería extraordinario, ya que "si tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo, si lo aceptamos podríamos incluso viajar a otros universos, depende de nosotros", declaró.

Rememoró cuando el 5 de marzo de 2004, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), usando una cámara infrarroja, entonces de uso exclusivo del Ejército, captó 11 objetos anómalos no identificados, material que fue el primero en ser liberado en el país.

"Me fue entregado por el secretario de la defensa Ricardo Clemente Vega García, fue la primera vez que se registró un evento de objetos invisibles. Nos encontramos ante un tema que nos une, no que nos separa en México, este tema no debe de ser considerado como tema de un partido político, sino de la humanidad", declaró.

Durante su participación, Jamie Maussan exhibió dos cajas, las cuales, indicó, fueron estudiadas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes analizaron los restos de dos supuestos humanoides los cuales estaban cubiertos con un alga fosilizada, y que al momento de datarlos con carbono 14, arrojaron, señaló, que tenía aproximadamente mil años.

MILITAR ESTADOUNIDENSE LO RESPALDA

En la audiencia del periodista mexicano participó el militar en retiro, Ryan Graves, quien fuera director de la Marina de Estados Unidos, y quien reveló que, presuntamente, desde hace años el gobierno de su país investiga el fenómeno extraterrestre.

De acuerdo con el funcionario, el mundo escuchó cuando reveló sobre su experiencia con tecnologías que superaban por mucho a los aviones de combate más avanzados en el planeta, algo que no existía.

"Estados Unidos se encuentra en posesión de naves y restos de origen no humano, el Congreso de los Estados Unidos ha insistido una y otra vez en torno a que el pueblo tiene derecho de saber la verdad, sin embargo, hasta el momento el pentágono no ha permitido que se profundice en las investigaciones y de hecho quiere cancelar cualquier posibilidad de que se realicen nuevas audiencias públicas en el congreso de los Estados Unidos. Tenemos impulsar la búsqueda y la investigación científica para encontrar una solución real a estos temas".

Señaló que en Estados Unidos se publicó la Ley de Desclasificación Controlada, que señala que en 2024 la gente deberá prepararse para aceptar a entidades no humanas en nuestro mundo.

En el evento también participaron funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que indicaron que tienen 58 solicitudes para conocer sobre el espacio aéreo mexicano, ovnis y otro de temática de extraterrestre.