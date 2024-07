VIDEO | Explosión provoca incendio en instalaciones de José Cuervo, en Tequila, Jalisco

Este martes una fuerte explosión e incendio en la tequilera José Cuervo, en el municipio de Tequila, Jalisco, generó alarma entre la población y visitantes que se encontraban en el centro histórico, además de una movilización de unidades de emergencia que están atendiendo el siniestro.

Cuando se presentó el siniestro, rápidamente paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a dos personas lesionadas.

PANORAMA

A través de las redes sociales, el presidente municipal José Alfonso Magallanes, pidió a la ciudadanía no acercarse a la zona del centro histórico del municipio para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

"Ante esta situación que se está viviendo ahorita en Tequila por estas explosiones en la tequilera, se está atendiendo por parte de protección civil está la Cruz roja, esta seguridad pública está vialidad, pediste de favor que no te acerques al centro histórico, busca a tus familiares y resguárdense en sus domicilios. No se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación".

Información en proceso...