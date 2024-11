VIDEO | "Alito" Moreno encara a gritos a Gerardo Fernández Noroña en el Senado

El Senado de la República fue centro de una trifulca en la que el legislador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro "Alito" Moreno, perdió el control durante la sesión y se paró al lado de presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, y exigiendo a gritos que le diera la palabra.

El incidente se desarrolló este jueves 31 de octubre durante sesión del Senado de la República.

De acuerdo con la información, "Alito" estaba inconforme con Fernández Noroña por la forma en que dirigía la sesión, bajo el argumento de que no le estaba dando la palabra.

Subió a la Mesa Directiva y se puso a un lado del presidente para explicarle su punto de vista en torno a la conducción.

Inicialmente, Fernández Noroña le pidió a "Alito" Moreno que volviera a su escaño y desde allí le expresara su palabra; sin embargo, como fue regresado, perdió el control y empezó a exigir, a gritos, que le diera la palabra, a la vez que señalaba con el dedo, provocando que la situación escalara de nivel.

"No me ponga el dedo encima, ¡no me ponga el dedo encima!", le reviró el senador Fernández Noroña, pero la reacción del priista al tono de voz del presidente de la Mesa Directiva, fue decir vez, tras vez: "¡A mí no me grites!, ¡a mí no me grites!".

Sin embargo, el presidente del Senado le contestó que respetara su investidura: "¡Respeto a la presidencia!, ¡respeto a la presidencia!".

Moreno no se amendrentó y, lejos de bajar la voz, contestó: "¡Date a respetar!", pero Fernández Noroña se limitó a solicitor a Secretaría que continuara con la orden del día.

Aunque se intentó volver a la sesión, "Alito" se negó a volver a su escaño, y por temor a que todo se saliera de control, rápidamente algunos senadores morenistas intervinieron, entre ellas Lucía Trasviña Waldenrath, quien se interpuso entre ambos y dijo: "¡Respeta al presidente!".

"Alito" decidió retirarse, pero el orden en la Cámara no volvió rápidamente, pues dos senadoras, una de ellas, Trasviña, terminaron empujándose mutuamente, a lo que Fernández Noroña llamó a la calma.

Al término del agarrón, el presidente del Senado habló al pleno y negó la acusación de que no daba participación a los demás senadores.