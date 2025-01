VIDEO | 5 negocios famosos de Culiacán que han cerrado debido a la ola de violencia

En Sinaloa han transcurrido más de 100 días desde que se halla en estado de violencia debido a conflictos entre dos grupos delictivos. Después de que el gobierno de Estados Unidos arrestó a Ismael "El Mayo" Zambada el 25 de julio en Culiacán, el estado ha experimentado incertidumbre frente a la ola de violencia.

A casi cuatro meses del inicio de la narco guerra, se han reportado más de 400 muertes, 400 desapariciones y más de mil 200 denuncias por robo de vehículos, así como también distintos daños a varios inmuebles.

LOS NEGOCIOS QUE HAN CERRADO DEBIDO A LA VIOLENCIA

Mr.Leos

Mr. Leos cerró después de estar vigente 41 años en la capital sinaloense; este cerraría sus puertas debido a las bajas ventas que genera la ola de violencia en el país.

Grito Bar

Este bar, que se ubicaba en el malecón nuevo, después de 10 años, cerró sus puertas en el mes de diciembre, dejando un hueco en quienes lo frecuentaban.

Contempo Girl

Boutique de ropa de dama, después de 25 años, cierra las puertas de sus 5 sucursales.

Norte 33

En el malecón viejo, el Norte 33 cierra sus puertas después de 7 años de actividad y siendo uno de los favoritos de los habitantes de Culiacán.

El farallón

Un restaurante de mariscos completamente famoso que se ubicaba en el sector 3 Ríos, después de 25 años, cerró debido a la inseguridad.

IHOP

Abrió sus puertas en 2019, siendo una de las menos añejas por decirlo de una manera, durando tan solo 5 años y cerrando por los hechos de violencia.

100 DÍAS DE VIOLENCIA DESENFRENADA

De las más de mil 200 denuncias por hurto de vehículos, Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, ha informado que desde el 9 de septiembre se han recuperado más de 500 coches.

Además, se ha conseguido arrestar a 191 individuos pertenecientes a diversos grupos delictivos. Es importante aclarar que el 15 de diciembre pasado no se registró ningún homicidio en el estado.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, festejó que en Sinaloa no hubo ningún homicidio.

"No tuvimos homicidios ayer; sin embargo, no bajamos la guardia porque eso no significa nada de fondo", manifestó.

Además, comunicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, visitaría Sinaloa esta semana con el objetivo de seguir con las iniciativas de seguridad en la región. Esta es la visita número tres del secretario.