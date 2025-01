VIDEO | 3 lugares "embrujados" que están en Colima ¿Cuál es su historia?

Todas las ciudades del mundo tienen sus historias y sitios llenos de historias y anécdotas que impregnan el ambiente de misticismo y, por qué no, rasgos paranormales, máxime en sitios donde se han desarrollado varias generaciones.

Y uno de esos estados que cuenta con historias, mitos y leyendas es Colima, que por su naturaleza, arquitectura y su gente, se han impregnado en el imaginario colectivo.

Ahora que si te gusta el turismo de terror o paranormal, este estado de la república mexicana cuenta con varios sitios que te pondrán los pelos de punta y a continuación, nada más para darte un entre, te damos cinco sitios en Colima que se consideran "embrujados".

VOLCÁN DE COLIMA

Con sus tres mil 886 metros de altura, este majestuoso "nido de fuego" es uno de los volcanes más hermosos de México. Y así como su hermosura, guarda una leyenda muy interesante.

En los años de la Colonia, el rey Colimán, que gobernaba la región, vivía en su mansión en las afueras del volcán, donde convivía con doncellas y guerreros; sin embargo, luego de una discusión con el virrey español, este rodeó a Colimán y a su gente en su casa, les cortó el suministro de agua y los alimentos, y los amagó con asesinarlos si salían de la mansión.

Hicieron caso omiso y salieron. La gente de la región cuenta que una noche, el rey y su gente huyeron rumbo al volcán, pero fueron descubiertos, y para evitar ser capturado por los españoles, el rey Colimán y sus acompañantes se lanzaron a las entrañas del volcán, no sin antes jurar que, aunque pasaran los años, cuando sus descendientes sufrieran o fueran lastimados él se vengaría haciendo que el volcán entrara en erupción.

HACIENDA DE SAN ANTONIO

Colima cuenta con varias haciendas antiguas, pero un de las más famosas y conocidas es la Hacienda de San Antonio, la cual se localiza el municipio de Comala, a 30 kilómetros al norte de Colima.

Fue construida a finales del siglo XIX y la propiedad era de tres emprendedores que residieron en el país: el alemán Arnold Vogel; el empresario boliviano Antenor Patiño, y un financiero franco-inglés James Goldsmith.

En el 2000 fue convertida e inaugurada por sus descendientes, como residencia y hotel, pero sin perder el aire de casa, pues el sitio guarda la marca de los hombres que la transformaron.

Sin embargo, pobladores y personas que la han visitado cuenta con una increíble vibración en sus pasillos que algunos identifican como paranormal; no obstante, la leyenda dice que en esa hacienda, a un muchacho que iba a trabajar a la casa se le apareció un perro infernal, con mirada de fuego, el cual le habló y le dijo que no fuera a su destino. Este se persignó y al instante el perro desapareció. Cuando llegó a su trabajo estaban velando a una persona, y la letanía de los rezos ayudó a espantar al perro.

HOSPITAL ABANDONADO DE MANZANILLO

Tras el terremoto del 9 de octubre de 1995, este hospital, ubicado en el bulevar Miguel de la Madrid en Viveros Pelayo, No. 28869, sufrió fuertes daños en su infraestructura, por lo que fue abandonado y sustituido por el actual Hospital General de Zona 10.

Hace más de dos décadas que eso pasó y sigue de pie, lleno de mitos y leyendas.

Ahí realizaron un conocido programa de televisión realizó una investigación paranormal y se dice que uno de sus reporteros fue atacado por una entidad espiritual.

Y aunque es un sitio que cuenta con vigilancia, muchas personas amantes de lo sobrenatural entran en él tratando de encontrar más de una experiencia paranormal.

LA CASA DEL CATRÍN

Al inicio del movimiento independentista en México, allá en el lejano 1810, se inició la construcción de esta mansión, la cual inició en Manuel Álvarez 40, en el centro de Colima; En sus paredes, de 16 habitaciones, dos patios, una capilla, entre otras edificaciones, la antigua casa guarda entre sus paredes la historia de una de las familias más poderosas de Colima.

Luego de varios sismos y diversas modificaciones, la historia cuenta que, en una de tantas remodelaciones, un albañil vio a un hombre vestido catrín en la habitación que se ubica a un lado de la capilla. Vestía traje negro, zapatos de charol y sombrero de copa.

Muchos dicen haberlo visto, mientras que otros señalan que podría ser el gobernador Manuel Álvarez.

LA CASONA DE ZARAGOZA #33

Este edificio de más de 200 años de antigüedad, consigna uno de los fenómenos sobrenaturales más impresionantes, pues desde el exterior solo se ven las ventanas parcialmente destruidas por el paso del tiempo.

Entre los relatos paranormales más llamativos está la historia de un niño que en alguna ocasión lanzó una piedra hacia el interior de la casa por una de las ventanas, la cual le fue devuelta con la misma fuerza, justo cuando un automóvil pasaba por ahí, provocando el enojo del conductor.

Aunque no creían la versión del niño, testigos le explicaban al conductor la inexplicable situación, por lo que acudió a reclamar a la ya casa.

Aunque llamó varias veces en el portón, nadie le abrió, por lo que le dijeron que en esa casa no vivía nadie y no se le conocía dueño. Este y otros relatos impregnan la Casona de Zaragoza No. 33 en Colima.

Así que si alguna ocasión le interesa visitar Colima, no dude en recorrer estos lugares tan majestuosos, como misteriosos, puede que quizá sean solo historias... ¿o no?