Vecinos de Yucatán realizan bloqueos por falta de luz tras el megapagón

A una semana del megapagón que dejó sin energía a gran parte del estado, vecinos de varias colonias de la capital continúan padeciendo la falta de electricidad. Ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los afectados decidieron manifestarse cerrando calles y avenidas principales para exigir la pronta restitución del servicio.

BLOQUEOS EN DIFERENTES COLONIAS DE MÉRIDA

En la colonia Emiliano Zapata Sur, habitantes cerraron vialidades tras permanecer varios días sin electricidad. De acuerdo con los vecinos, a pesar de los reportes realizados, personal de la CFE no había acudido para atender la falla. El cierre de la Avenida 86 afectó la circulación de automóviles particulares, transporte público y unidades del sistema Vaivén, además de impactar en comercios que no han podido operar por la falta de luz.

Alrededor del mediodía, una cuadrilla de trabajadores de la CFE acudió a revisar un transformador dañado, aunque los manifestantes advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta que el servicio quede restablecido.

VECINOS DEL CENTRO Y PONIENTE TAMBIÉN PROTESTAN

En el centro de Mérida, residentes bloquearon la calle 65A con Avenida Itzaes, denunciando que llevan varios días sin electricidad. Los vecinos señalaron que mantendrán el cierre hasta que la CFE atienda la problemática.

En el fraccionamiento Yucalpetén, al poniente de la ciudad, las familias llevan más de tres días sin servicio eléctrico tras la caída de un cable de alta tensión. Según relatan, el corte ocurrió el viernes alrededor de las 2:30 de la tarde y de inmediato se reportó a la CFE, pero hasta este lunes el suministro no se había restablecido. Ante la situación, decidieron cerrar la calle 124 C, cerca de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A LA ESPERA DE UNA SOLUCIÓN

Los vecinos afectados aseguraron que mantendrán los bloqueos en diferentes puntos de la capital yucateca hasta que la Comisión Federal de Electricidad cumpla con su responsabilidad de restablecer la energía. Mientras tanto, el descontento social crece debido a que tanto comercios como familias continúan enfrentando pérdidas económicas y afectaciones a sus actividades diarias.