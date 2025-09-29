Se quedan en prisión preventiva madre y padrastro de Paloma Nicole, quien murió por una cirugía plástica

Este lunes 29 de septiembre por la mañana, María Galarza Flores, directora del penal No. 1 de Durango, informó que tanto Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N” permanecerían en prisión preventiva.

La mujer es madre de la menor Paloma Nicole, de 14 años de edad, y el hombre es el padrastro de la jovencita, quienes le practicaron una cirugía estética y falleció por complicaciones posteriores.

Galarza Flores explicó que ambos tienen las mismas condiciones que otros reclusos, los cuales se cumplen desde que se celebró la audiencia inicial, el domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango, el arresto de Paloma Jazmín y Víctor Manuel responde a su presunta implicación en el fallecimiento de la menor, quien murió luego de que se le practicara una cirugía estética sin que se contara con el consentimiento de su padre biológico.

Los delitos que se le imputan a la madre de la adolescente fallecida son: omisión de cuidados, complicidad en el procedimiento médico practicado, falsificación de documento (alteración de prueba de Covid-19) y usurpación de profesión, pues estuvo en la cirugía fungiendo como enfermera, sin contar con acreditación profesional.

Respecto al médico Víctor Manuel “N”, este enfrenta cargos por haber operado sin contar con la autorización del padre, además de complicidad con la madre.

ASÍ DESCUBRIÓ SU PADRE CÓMO MURIÓ PALOMA NICOLE

Como se recordará, Carlos Arellano narró que el 11 de septiembre la madre de su hija le informó que viajarían a la sierra de Durando, por presunta infección por Covid-19; en ese ínter estuvieron incomunicados.

Sin embargo, cuatro días después su expareja le informó que la menor se había complicado, por lo que la internó en la Clínica Santa María, donde la menor estaba en coma e intubada por un paro cardiorrespiratorio.

Cuando estuvo con su hija, a quien alcanzó a abrazar, notó que traía un corpiño quirúrgico, lo que le pareció extraño para un contagio de Covid.

No dijo nada, pero durante el funeral, apoyado por su madre y otras familiares, pidió que los dejaran solos en la sala y revisaron el cuerpo, encontrando que a la menor le habían colocado implantes mamarios, a una liposucción y a lipotransferencia de glúteos, una operación que, de acuerdo con familiares, la madre de la chiquilla le dijo que sería su regalo de XV años.

Cabe destacar que durante las exequias para Paloma Nicole, ni la madre ni el padrastro estuvieron presentes y fueron detenidos posteriormente.