Nueva regla en el Metrobús podría impactar en quienes lleven bolso o mochila. Te contamos

En un intento por fomentar entre los usuarios del Metrobús en la Ciudad de México el civismo y la empatía, a partir de ya los pasajeros no podrán subir con mochilas a la espalda ni bolsos a la misma altura, para facilitar que los pasajeros puedan caminar por el pasillo.

De acuerdo con esta nueva disposición, los bolsos y las mochilas deberán ser colocadas en un compartimiento designado para ello, a fin de que los pasillos estén libres para el paso de los usuarios.

Previo a la disposición, las autoridades habían llevado a cabo una campaña para concientizar a los pasajeros sobre cómo llevar la mochila o bolso, a fin de que tuvieran iniciativa propia; sin embargo, se optó por hacerla nueva regla.

Por ello, el Metrobús CDMX informó: "Nuestras unidades cuentan con espacio designado para mochilas, maletas o bolsas. Úsalos de forma correcta".

EN ESTE ESPACIO SE COLOCARÁN LAS MOCHILAS O BOLSOS

Aunque la aplicación de la regla de no llevar las mochilas a la espalda o los bolsos al hombro no implica una sanción económica o disciplinaria, sí podría hacer que el trayecto de los usuarios sería más cómodo.

Para que los viajeros puedan llevar su mochila o bolso, autoridades del Metrobús dispusieron de canasteros dentro del medio de transporte, o pueden colocarla en el piso, pero no llevarlas a la espalda, pues el respeto al espacio colectivo es clave.

Así que ya lo sabe, si viajas en Metrobús con mochila, piensa en los demás, como lo harías en ti, ya que caminar por un pasillo con obstáculos como bolsos o mochilas, resulta incómodo tanto para quien porta estos artículos, como para quien desea caminar por el pasillo.